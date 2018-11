Intel ha annunciato due nuovi membri della famiglia di processori Xeon: in primo luogo, il processore avanzato della famiglia Cascade Lake, Xeon Scalable di nuova generazione, che dovrebbero essere rilasciati nella prima metà del 2019. Successivamente, Intel ha annunciato il processore Xeon E-2100, una CPU a sei core con socket singolo progettata per le PMI. L’E-2100 è già disponibile.

Il nuovo processore Cascade Lake AP

Il processore avanzato per le prestazioni Cascade Lake, afferma Intel, è stato progettato per l’esecuzione di carichi di lavoro ad alte prestazioni (HPC), intelligenza artificiale (AI) e infrastruttura come servizio (IaaS); offre più canali di memoria rispetto a qualsiasi altra CPU. Il pacchetto multi-chip offre fino a 48 core per CPU e 12 canali di memoria DDR4 per socket. In termini di inferenza di deep learning, il processore avanzato di Cascade Lake offre un miglioramento fino a 17x immagini al secondo rispetto al processore Intel Xeon Platinum al momento del lancio.

Xeon, un portfolio sempre più ampio

I nuovi chip dimostrano il continuo sviluppo di Intel di “un portafoglio di silicio ottimizzato per il flusso di lavoro”, come affermato da Lisa Spelman, VP e GM di Xeon e data center marketing, la scorsa settimana. Il portafoglio, ha affermato, è progettato per “soddisfare l’ampia gamma di esigenze di elaborazione e processi” create dalla crescita esponenziale dei dati. Nel 2017, Intel ha raccolto più di $1 miliardo di ricavi dai processori Xeon utilizzati per l’intelligenza artificiale nel data center, in base a quanto condiviso da Intel all’inizio di quest’anno.