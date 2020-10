Collaborazione e sicurezza: vantaggi e casi pratici – 1/10 h. 15,30

“Collaborazione e sicurezza: vantaggi e casi pratici” è l’esclusivo evento di Var Group in collaborazione con Digitalic dedicato agli scenari post Covid e al futuro del lavoro, tra realtà fisica e virtuale

Durante la fase di lockdown, 8 milioni di persone sono passate a modalità di lavoro in remoto realizzando in poco più di due mesi una trasformazione digitale che di norma avrebbe richiesto due anni. Cosa resterà di questo epocale cambiamento nel mondo post-Covid? Le sfide che la nuova normalità impone stanno spingendo le aziende a re-inventare i processi di business ma anche a implementare nuovi modelli di organizzazione del lavoro, in un’ottica sempre più improntata alla collaborazione e all’agile working. Per fare ciò, è necessario un cambio di passo innanzitutto culturale, prima ancora che tecnologico.

Di tutto questo parleremo con gli esperti di Var Group, Microsoft e Cisco nell’evento speciale organizzato da Var Group in collaborazione con Digitalic per scoprire i vantaggi e gli strumenti per trasformare la tua azienda in una digital organization sicura e competitiva.



I temi di “Collaborazione e sicurezza: vantaggi e casi pratici” #Collaboration4Work

Rompere vecchi schemi organizzativi e rinnovare le catene decisionali per velocizzare il lavoro secondo logiche di empowerment ed engagement delle risorse sono la chiave per sfruttare le potenzialità del lavoro smart. Oltre alle tecnologie sono essenziali da un lato la sicurezza e l’integrazione dei sistemi, dall’altro l’evoluzione culturale a tutti i livelli aziendali: con gli esperti di Var Group, Cisco e Microsoft approfondiremo gli scenari del futuro del lavoro nella nuova normalità post-Covid.

Ecco i temi di cui parleremo:

Digital workspace, il futuro del lavoro tra fisico e virtuale

Dal remote working all’agile working: un cambio culturale

Integrazione e sicurezza: due pilastri per una migliore collaborazione

Oltre la tecnologia, nuovi modelli per la digital organization

Scenari di applicazione: formazione, eventi, industrial collaboration

Gli ospiti di “Collaborazione e sicurezza: vantaggi e casi pratici” #Collaboration4Work:

Maurizio Fraccari, Direttore commerciale Var Group

Enrico Miolo, Collaboration Leader Cisco Italy

Cristina Boghi, Collaboration Team Leader Var Group

Giulia Gasparini, Customer Experience & Success Collaboration Lead Microsoft Italy

Andrea Callegher, Microsoft Competence Center Sales Director Var Group

Silvio De Rossi, Influencer

Presenta:

Francesco Marino, Fondatore di Digitalic

