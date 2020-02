Information Security, in Italia un mercato in crescita nel 2019

Comprendere e affrontare le nuove minacce alla privacy e alla sicurezza informatica, nel nostro paese gli investimenti non si fermano

Per qualsiasi organizzazione, grande o piccola, la sicurezza delle informazioni è la massima priorità. Esiste una situazione precaria in cui la protezione dei dati da hacker e criminali informatici è la principale sfida e preoccupazione. E per mitigarlo, tutte le grandi aziende IT, i fornitori di infrastrutture software, gli operatori di rete, gli sviluppatori di applicazioni e le innumerevoli organizzazioni di ricerca si sono unite e hanno lavorato duramente per combattere questa vulnerabilità delle informazioni, il loro furto e violazione. E a corroborare questo impegno è il dato di crescita nel mercato dell’information security in Italia che ha raggiunto nel 2019 un valore di 1,317 miliardi di euro, in crescita di circa l’11% rispetto al 2018.

Il dato emerge da una ricerca dell’Osservatorio Information Security and Privacy della School of Management del Politecnico di Milano, presentata al convegno ‘Security-enabled transformation: la resa dei conti nel capoluogo lombardo.

Information Security in Italia

L’Osservatorio Information Security & Privacy, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, alla sua quinta edizione, risponde al bisogno delle aziende di conoscere, comprendere e affrontare le nuove minacce alla privacy e alla sicurezza informatica supportando le aziende stesse nella scelta delle tutele più opportune, rendendole consapevoli dell’importanza del monitoraggio e del controllo delle attività e mostrando loro le tecniche e le tecnologie a supporto dell’Information Security adottabili.

Nel corso del 2019 l’Information Security in Italia si è confermata una delle principali priorità di investimento nel digitale per le aziende. I trend dell’innovazione digitale, come ad esempio il Cloud e l’Artificial Intelligence, sono sempre più diffusi all’interno delle organizzazioni e la sicurezza informatica non è più percepita come un ostacolo all’adozione di nuove tecnologie e servizi, bensì come un fattore critico di successo.

La ricerca nel dettaglio

Le soluzioni di security tradizionali raccolgono il 52% degli investimenti, a fronte del 48% nei servizi che però crescono maggiormente (in crescita per il 45% delle aziende). La tecnologia al centro dell’attenzione è l’intelligenza artificiale (AI), già impiegata per la gestione della sicurezza dal 45% delle grandi imprese. Secondo l’indagine, a fine 2019 il 55% delle imprese ha completato l’adeguamento al GDPR (erano il 24% lo scorso anno) e il 45% ha aumentato gli investimenti a questo scopo.

Il 61%, invece, oggi ha in forza all’interno della propria organizzazione un Data Protection Officer. E si punta agli effetti del Cybersecurity Act, che ha definito un sistema di certificazione per la sicurezza informatica a livello europeo e che per il 76% degli executive porterà più garanzie di sicurezza, uniformità normativa, vantaggi competitivi e calo dei costi.

Il 71% delle grandi imprese italiane afferma che il team interno ha già le competenze necessarie, il 40% sta cercando nuovi profili. In particolare, il 51% è alla ricerca di Security Analyst, il 45% di Security Architect e il 31% Security Engineer, figure quindi in cima alle richieste dei recruiter. Sempre secondo la ricerca appare ancora scarsa però la maturità organizzativa delle imprese. Nel 40% delle organizzazioni non esiste una specifica funzione di Information Security, che rimane all’interno del reparto IT.

Information Security, in Italia un mercato in crescita nel 2019 - Ultima modifica: da