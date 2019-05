Se avete ricevuto da Nexi il messaggio: “Per comunicazioni urgenti sulla sua Carta, la preghiamo di contattare il Servizio Clienti al Numero Verde 800-151616 scegliendo l’opzione blocco carta” allora anche la vostra carta di credito è finita in quello che sembra un attacco hacker su larga scala per il furto della carta di credito.

Comunicazione Blocco carta Nexi



Molti utenti hanno ricevuto in queste ore un messaggio come questo, che invita a chiamare subito Nexi per comunicazioni urgenti sulla carta di credito.

Una volta contattata Nexi viene letta una comunicazione che recita “il numero della sua carta di credito rientra in una serie che ha subito un furto di dati dal server della banca”. Dopo questa comunicazione l’operatore blocca, senza possibilità, la carta do credito.

Nexi comunica che ne verrà rilasciata una nuova nel giro di 7 o 10 giorni e che verrà spedita all’indirizzo di casa comunicato a suo tempo.

Si riceveranno due buste: una con la carta trasmessa con raccomandata assicurata e una con il nuovo PIN.

È possibile che i dati rubati vengano usati per tentare di fare transazioni anche utilizzando PayPal. Per fortuna PayPal ha dimostrato in queste ore la sua efficacia inviando sui telefonini degli utenti il codice numerico di sicurezza necessario a sbloccare i pagamenti sospetti. Gli attaccanti, non avendo accesso al telefonino dell’utente e quindi al codice non riescono a completare la transazione.

Se avete una carta di credito Nexi meglio telefonare ed assicurarsi che la vostra sia al sicuro.

Altro consiglio, verificate l’estratto conto della vostra carta di credito, lo potete fare anche attraverso l’App Nexi.

