Google ha licenziato 48 dipendenti per molestie sessuali negli ultimi due anni e li ha mandati via senza buonuscita, la notizia è stata diffusa poche ore dopo che un’indagine del New York Times ha denunciato che la società avrebbe protetto alcuni dirigenti di sesso maschile di fronte alle accuse di molestie sessuali offrendo loro anche ingenti somme per lasciare la società.

Google licenzia 48 dipendenti per molestie sessuali

La rivelazione a sorpresa è arrivata da una email ai dipendenti di Google inviata dal CEO Sundar Pichai. È stata una risposta diretta all’indagine del New York Times che ha portato alla luce la vicenda del dirigente Google Andy Rubin, responsabile dello sviluppo Android, che sarebbe stato accusato di molestie sessuali per comportamenti tenuti in Google e a cui Google avrebbe pagato un’ingente somma per andare via, fatti risalenti al 2014.

Un portavoce di Andy Rubin, l’ex dirigente Android, ha dichiarato che il manager avrebbe dato le dimissioni di sua spontanea volontà e che non sarebbe mai stato informato delle accuse di molestie sessuali. Rubin ha riconosciuto di aver avuto rapporti sessuali consensuali con dipendenti di Google che non riportavano direttamente a lui, rispettando in questo modo le regole dettate da Google per i rapporti tra i dipendenti.

La storia del Times era basata su persone non identificate e documenti giudiziari, tra cui alcuni depositati nella pratica di divorzio in corso tra Rubin e sua moglie. Il Times ha riferito che Google ha anche protetto altri due dirigenti accusati di molestie sessuali, mandandone via uno con un pacchetto economico di risarcimento e tenendo l’altro nello staff.

Le molestie sessuali in Google

Il CEO di Google Sundar Pichai afferma che Google ha adottato politiche più severe in materia di molestie sessuali dal 2015 e lo ha ribadito nella sua email inviata a tutti i dipendenti.

Queste nuove regole richiedono a tutti i vicepresidenti e ai senior vice-president di Google di rivelare qualsiasi relazione con un dipendente, anche se non lavorano nello stesso dipartimento, e anche se non ci sono possibili conflitti di interesse derivanti dalla relazione.

Anche se Pichai non ha affrontato direttamente le accuse contro Rubin e altri dirigenti, ha ammesso che la storia del Times “è stata dura da leggere” e non l’ha contestata.

“Siamo seriamente determinati a garantire un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo” – ha detto il CEO di Google Sundar Pichai

In un tentativo di assicurare ai dipendenti che le cose sono cambiate dall’uscita di Rubin.

Google ha licenziato 48 dipendenti per molestie sessuali, 13 erano dirigenti

Sundar Pichai ha detto che 13 dei 48 dipendenti che Google ha licenziato per aver violato le politiche in materia di molestie sessuali erano alti dirigenti o dirigenti. Nessuno di questi 13 ha ricevuto pacchetti di liquidazione, premi o oltra compenso economico per lasciare la società, ha scritto Pichai.

Nonostante le rassicurazioni di Pichai, le rivelazioni sulle molestie sessuali interne a Google sono una batosta per un’azienda con 20 anni di storia che ha adottato il motto o “Do not Be Evil” dall’inizio e ora professa il motto “fa la cosa giusta” , una frase che dovrebbe essere il credo sotto di tutta Alphabet, la holding che possiede Google.

L’email completa sulle molestie sessuali in Google inviata ai dipendenti dal Ceo Sundar Pichai

La storia di oggi sul New York Times è stata dura da leggere.

Siamo seriamente determinati a garantire che forniamo un luogo di lavoro sicuro e inclusivo. Desideriamo assicurarti che esaminiamo ogni singolo reclamo relativo a molestie sessuali o condotta inappropriata, investighiamo e prendiamo provvedimenti.

Negli ultimi anni abbiamo apportato una serie di cambiamenti, tra cui una linea sempre più severa verso i comportamenti inappropriati da parte di persone in posizioni di autorità: negli ultimi due anni, 48 persone sono state licenziate per molestie sessuali, di questi 13 che erano dirigenti o in ruoli ancora più alti. Nessuno di questi individui ha ricevuto un pacchetto economico di uscita.

Nel 2015 abbiamo lanciato Respect@ e la nostra relazione annuale sulle indagini interne per fornire la massima trasparenza su questi tipi di indagini su Google. Poiché sappiamo che la segnalazione di molestie sessuali può essere traumatica, forniamo canali riservati per condividere informazioni su qualsiasi comportamento inappropriato che si subisce o si vede. Sosteniamo e rispettiamo coloro che hanno parlato. Puoi trovare molti modi per farlo al momento giusto. Puoi inviare una denuncia in modo anonimo, se lo desideri.

Abbiamo anche aggiornato la nostra politica per richiedere a tutti i VP e SVP di rivelare qualsiasi relazione con un collega, indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona che riporti a loro o dalla presenza di conflitti di interesse.

Ci impegniamo a garantire che Google sia un luogo di lavoro in cui ti puoi sentire sicuro per fare il tuo lavoro al meglio e dove ci sono serie conseguenze per chi si comporta in modo inadeguato.

Sundar and Eileen

La Silicon Valley non è un paese per donne

La cultura della Silicon Valley per decenni ha fatto molto affidamento su ingegneri maschi, alcuni dei quali si comportano ancora come i ragazzi della confraternita del collage che vanno a una festa…

Il fenomeno ha portato all’uscita di quest’anno di Brotopia: Breaking Up The Boys’ Club di Silicon Valley, un libro di Emily Chang che approfondisce le storie di donne che sono state molestate sessualmente in aziende tecnologiche e società di venture capital, purtroppo il fenomeno diffuso.

Le accuse di molestie sessuali in Silicon Valley hanno anche provocato le dimissioni di venture capitalist e dirigenti e hanno innescato una profonda trasformazione per esempio in Uber.

Colpito dalle denunce pubbliche di un ex ingegnere donna, Uber l’anno scorso ha condotto un’indagine interna per aver favorito la creazione di un ambiente interno che consentiva molestie sessuali pesanti.

I problemi più gravi sono stati riscontrati con il co-fondatore di Uber Travis Kalanick, che è stato costretto a dimettersi dagli investitori dalla posizione di CEO. Ad un certo punto, Uber ha assunto l’ex ingegnere di Google Amit Singhal e poi gli ha chiesto di dimettersi l’anno scorso dopo aver scoperto che il dirigente non li aveva informati di essere stato accusato di condotta sessuale scorretta in Google.