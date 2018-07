Via libera a Microlino, la nuova versione della Isetta BMW tutta elettrica ha superato i test ed è stata omologata per l’Europa. La Isetta (declinata come auto elettrica) ora è libera di circolare a casa sua, in europa.

Piccola, silenziosa, maneggevole e colorata, Microlino – la nuova versione della storica Isetta, microvettura made in Italy prodotta dalla casa automobilistica Iso di Bresso (Milano) nel quadriennio 1953-1956 e, su licenza della BMW, tra il 1955 e il 1963 – ha superato i test di omologazione europei. Condizione basilare per consentirne la commercializzazione nel vecchio continente

Isetta diventa elettrica, benvenuta Microlino

Forte di oltre 160mila esemplari venduti, Isetta ha contraddistinto un’epoca, anticipando le esigenze degli automobilisti di oggi. Adesso è più vicina la produzione in serie dell’accattivante auto del futuro Microlino, microcar a emissioni zero che riprende le fattezze della storica vettura. I primi 25 esemplari omologati della nuova Isetta verranno prodotti in pre-serie entro la fine del prossimo settembre, e saranno veicolati sia per i test drive sia per acquisire ulteriori suggerimenti/feedback da parte della stampa di settore e, soprattutto, dei potenziali clienti.

Microlino uscita della microcar elettrica

A partire da dicembre verrà ufficialmente avviata la produzione di Microlino (in Italia, da parte del Gruppo Tazzari) con l’esordio commerciale pianificato nel 2019 prima in Svizzera (il paese di origine del “papà” di Microlino, Wim Ouboter, fondatore di Micro Mobility Systems, azienda con focus nella produzione di mezzi ecocompatibili per la mobilità dell’ultimo chilometro) e dopo in Germania. Successivamente verrà messa a disposizione su ulteriori mercati europei.

Microlino, scheda tecnica

Lunga 2,4 metri e larga appena 1,5 (meno di una Smart car) Isetta Microlino dispone di due sedili, un peso vuoto pari a 450 kg, un vano di carico che garantisce una volumetria utile di 300 litri, un’autonomia che spazia dai 120 ai 215 km e una velocità massima di 90 km/h. La batteria che alimenta il motore elettrico da 20 CV di potenza detiene una capacità che va da 8 kWh a 14.4 kWh. Per ricaricarla ad una colonnina pubblica occorrono 60 minuti di tempo (che diventano 240 alla presa di corrente domestica). Microlino, quanto costa? I prezzi partono da 12 mila euro.