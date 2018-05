Il mercato server 2017 in Emea e nel mondo : il 2017 si è chiuso con segnali positivi per tutti i vendor più importanti. Nella fascia midrange e alta si concentra la crescita maggiore dei fatturati.

Il mercato server 2017 in Europa

Gli analisti di Gartner forniscono numeri positivi, per quanto riguarda il mercato server. Sottolineano in Emea la crescita significativa dei ricavi, nel confronto tra l’ultimo trimestre del 2017 e quello del 2016, con revenue per 4 miliardi di dollari (+19,9 %). I volumi segnano un -7,9% rispetto al 2016. La crescita dei ricavi si lega all’aumento dei costi di alcune componenti, con i vendor che hanno semplicemente spostato la spesa sui clienti finali. La diminuzione sui volumi sarebbe quindi anche il frutto della scelta dei Cio di posticipare in tempi più favorevoli, quando cioè il costo delle componenti riprenderà a scendere.

A parte HPE, sostanzialmente stabile al primo posto, sono dati confortanti per tutti. Molto significativa la crescita della proposta Dell EMC, con solo IBM in grado di fare meglio, con Gartner che legge il dato attribuendo la performance di IBM alla natura ciclica della sostituzione dei server high-end.

Il mercato server 2017 Mondo

Uscendo dall’Emea, i dati sono positivi a livello globale, ci sono però marcate differenze regionali. Nell’ultimo trimestre del 2017 i numeri worldwide vedono i ricavi crescere del 25,7% e i volumi in aumento di 8,8 punti percentuali. In generale il segmento dei server è cresciuto del 3,1% e ha incassato il 10,4% in più rispetto al 2016.

La regione Nord America / Asia Pacifica risulta la più robusta, con crescita a doppia cifra (rispettivamente 27,6% e 35,1%). Il Giappone aumenta i ricavi del 5,8% ma perde il 5,1% in volumi. L’America Latina è l’unica area che nel Q4 2017presenta un declino in entrambi i parametri (rispettivamente 4,7 e 2,9%).