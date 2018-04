Tech Data ha annunciato oggi un accordo con Rold, una realtà tutta italiana nel settore della componentistica per elettrodomestici e punto di riferimento, a livello nazionale e internazionale, nella ricerca e nella produzione dei componenti attuali e futuri del settore Appliances, Home e Professional.

Tech Data Advanced Solutions, con la sua divisione IoT, da sempre impegnata a rendere l’Internet of Things materia semplice per i propri partner e facilitare il loro percorso verso questo nuovo mondo dalle infinite opportunità, è molto sensibile all’integrazione di nuove tecnologie che possano abilitare soluzioni intelligenti variegate che soddisfino le esigenze di mercati diversi.

“La partnership con Rold testimonia la nostra mission” dichiara Giovanni Besozzi, Leader della BU IoT di Tech Data Italia. “Rold, da sempre attenta ad ottimizzare le proprie tecniche in ambito Industry 4.0 e non solo, è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze delle aziende manifatturiere che vogliano monitorare, analizzare, gestire i dati e ottimizzare i processi produttivi. Inoltre – continua Besozzi – siamo orgogliosi di favorire il Made in Italy inserendo all’interno della nostra proposta commerciale una soluzione ideata, sviluppata e realizzata da una azienda Italiana testimonianza, ancora una volta, dell’ingegno e della lungimiranza dei nostri imprenditori e dei nostri tecnici”.

“Essere in sintonia di intenti con un partner come Tech Data” dichiara Paolo Barbatelli, Chief Innovation Officer di Rold, “conferma l’impegno del Gruppo che da sempre ha adottato un approccio pionieristico verso i nuovi trend evolutivi”. “Siamo certi che la partnership con Tech Data, grazie alle elevate competenze e la sua professionalità, nonché alla sua presenza capillare sul territorio, sarà il driver ottimale per promuovere soluzioni reali di Industria 4.0 in tutto il settore manifatturiero italiano”.