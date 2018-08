LinkedIn lancia “Your Commute”, la nuova funzione pensata per aiutare i professionisti a calcolare il tempo di percorrenza del tragitto casa-lavoro.

L’inedito tool già disponibile sulla piattaforma anche per gli oltre 11 milioni di utenti in Italia, permetterà dunque ai professionisti del Belpaese di capire quali potrebbero essere i tempi e i percorsi migliori per raggiungere eventuali nuovi posti di lavoro, valutando in questo modo gli open job più congeniali alle loro necessità.

Oggi, infatti, il pendolarismo nel nostro Paese è un punto dolente per tutti ed è una tematica che i professionisti tengono in grande considerazione quando sono alla ricerca di una nuova posizione lavorativa. Con Your Commute , LinkedIn si propone di aiutare ancora di più i propri utenti nel selezionare le proposte più interessanti per loro, offrendo maggiori informazioni sulla localizzazione di possibili nuovi datori di lavoro da raggiungere nella maniera più veloce possibile in auto, a piedi o con i mezzi pubblici.

Sapere quanto tempo i professionisti impiegherebbero per arrivare in ufficio ha un alto valore per le nuove generazioni di talenti che sempre di più cercano di ottenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata riducendo al minimo anche gli spostamenti necessari per la loro attività professionale. Secondo i dati di LinkedIn, infatti, le offerte di lavoro che presentano al loro interno l’indirizzo esatto dell’azienda hanno il 60% in più di probabilità di essere prese in considerazione dai potenziali candidati.

Grazie a Your Commute quando i professionisti si troveranno a visionare nuovi annunci, cliccando sull’opzione “See Your Commute ” accederanno alle informazioni di localizzazione delle aziende. Inserendo quindi il proprio indirizzo di casa gli utenti potranno così calcolare il tempo necessario per raggiungere l’ufficio.