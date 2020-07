Amazon Prime Day 2020: annunciate le date con un calendario “itinerante”

L’evento dedicato ai clienti premium del colosso dell’e-commerce partirà dall’India in attesa delle date ufficiali per il resto del mondo e per l’Italia

L’Amazon Prime Day 2020, l’annuale serie di super offerte dedicate agli utenti Prime del colosso e-commerce solitamente in programma nel mese di luglio, avrà quest’anno un calendario che definiamo “itinerante”. In che senso? Non avverrà nello stesso giorno in tutto il mondo ma ci saranno date differenti per Paese o Continente. La causa dello slittamento è da attribuirsi come evidente alla pandemia causata dal virus COVID-19 e le sue ricadute sul commercio, sia a livello di piccoli produttori, che di giganti come Amazon.

Amazon Prime Day 2020, si parte dall’India

Sarà l’India la prima ad ospitare la due giorni di sconti molto atteso dagli affezionati all’ecosistema del servizio fondato da Jeff Bezos, che rappresenta la controparte digitale dei saldi estivi. Saranno il 6 e il 7 agosto le date scelte per l’Amazon Prime 2020 nel paese dell’Asia Meridionale.

Mentre i clienti di tutto il mondo potranno godersi il Prime Day entro la fine dell’anno come annunciato in una nota da Amazon: “Negli ultimi cinque anni il Prime Day è diventato una ricorrenza speciale e il periodo migliore per i clienti Prime per acquistare offerte incredibili sia per loro stessi, sia per gli amici sia per la famiglia e ogni anno non vediamo l’ora che arrivi questo momento. Quest’anno organizzeremo il Prime Day più tardi del solito, garantendo la sicurezza dei nostri dipendenti e supportando i nostri clienti e i nostri partner commerciali. Siamo entusiasti del fatto che i clienti Prime in India potranno vedere le opportunità di risparmio nelle date del 6-7 agosto. I clienti di tutto il mondo potranno godersi il Prime Day entro la fine dell’anno. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori dettagli.

In precedenza era circolata l’ipotesi di un Prime Day intorno al 5 ottobre, ma si tratta di una data che Amazon non ha confermato in alcun modo, ed anzi dal comunicato dell’azienda sembra evidente che ci saranno tanti Prime Day in tante date diverse a seconda del mercato.

Lo scorso anno il Prime Day, durato 2 giorni, il 15 e 16 luglio, ha segnato per l’azienda di Jeff Bezos un nuovo record. Oltre 175 milioni di articoli venduti. La quinta edizione del Prime Day ha registrato oltre 15 milioni di transazioni (+20% rispetto il 2018), superando le vendite degli scorsi Black Friday e Cyber Monday insieme.

Restiamo quindi in attesa di avere indicazioni più precise per l’Amazon Prime Day 2020 in Italia.

