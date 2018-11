Il più famoso motore ricerca potrebbe presto introdurre i commenti nei risultati di ricerca Google. La funzione è stata scoperta da 9to5Google in un’analisi dell’APK dell’ultima app di Google, dove sono state reperite indicazioni che la funzione sia in arrivo. Uno dei primi usi della funzione potrebbe, probabilmente, essere quella di commentare i giochi sportivi in diretta.

Commenti nei risultati di ricerca Google: La sezione “I tuoi contributi”

9to5Google ha scoperto una sezione dell’app chiamata “i tuoi contributi”. Se si fa clic su questa sezione, vengono visualizzati due pannelli: uno per le recensioni e uno per i commenti: lì l’app spiega che gli utenti saranno in grado di aggiungere commenti ai giochi sportivi su Google durante le partite in diretta.

Come saranno i commenti nei risultati di ricerca Google

In base alla pagina di aiuto della Ricerca di Google, se la funzione fosse effettivamente implementata, si potrà commentare le ricerche effettuate su Google e leggere i commenti lasciati da altri. Google spiega che i commenti che si lasciano sono pubblici e si collegano alla pagina di informazioni sull’utente. Google ha introdotto per la prima volta tale sezione nel 2015 in modo che gli utenti potessero controllare quali informazioni vengono visualizzate su di loro sui servizi di Google.

Google strizza l’occhio ai social nella ricerca

La funzione commenti sembra simile alla sezione recensioni che Google ha recentemente introdotto per la ricerca. Qui, gli utenti possono aggiungere recensioni di film direttamente dalla sezione a pannello del film nei risultati di ricerca. Google mostra le recensioni del pubblico nella parte inferiore del pannello dopo le informazioni sul film e le recensioni della critica.

L’introduzione della funzione è in arrivo appena dopo che Google ha iniziato a “spegnere” il suo social network Google+ a ottobre, a seguito di una massiccia violazione dei dati, nonostante Google avesse affermato che intendeva chiudere Google Plus a causa della sua incapacità di soddisfare le aspettative dei consumatori.

Tuttavia, la nuova funzione suggerisce che mentre Google+ stia cessando di esistere, l’azienda non ha completamente abbandonato funzioni e integrazioni social.