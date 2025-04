Asus Zenbook A14: il laptop AI-ready che pesa meno di un chilo

Lo Zenbook A14 è il nuovo ultraleggero firmato ASUS: design in Ceraluminum™, prestazioni AI con Snapdragon X Series e autonomia da record. Scopri perché è il laptop del futuro.

ASUS ha annunciato il nuovo Zenbook A14 (UX3407), un laptop improntati design leggero, ma integra anche le più avanzate funzionalità AI per offrire una produttività mai vista prima in un dispositivo da meno di un chilo.

Asus Zenbook A14: il primo notebook in Ceraluminum™

Con i suoi 980 grammi, l’Auss Zenbook A14 è, secondo il produttore, il PC Copilot+ più leggero al mondo nella categoria 14 pollici. Merito del Ceraluminum™, un materiale innovativo che unisce leggerezza (30% in meno rispetto all’alluminio anodizzato) e resistenza (tre volte superiore), offrendo una scocca elegante, durevole e pronta a resistere a urti, graffi e usura.

Non si tratta solo una questione di estetica: ogni laptop è testato per resistere agli scenari quotidiani più impensabili. Monete e chiavi che si scontrano con la scocca in un tamburo rotante, cadute da mezzo metro e persino 18.000 passaggi nello stesso punto per testarne l’usura cromatica, lo Zenbook A14 ne esce sempre bene.

Asus Zenbook A14: 32 ore di autonomia

Grazie alla batteria da 70Wh e ai nuovi processori Snapdragon® X Series, lo Zenbook A14 riesce a spingersi ben oltre la classica giornata lavorativa. Si parla di oltre 32 ore di riproduzione video continua, un risultato davvero notevole. Il notebook diventa quindi l’ideale per chi viaggia, lavora in mobilità o semplicemente vuole dimenticarsi per un po’ il caricatore.

Il sistema di raffreddamento è altrettanto raffinato: doppia ventola, heat pipe e modalità Whisper a 0dB, per garantire prestazioni fino a 45W TDP senza rumori molesti. Anche senza alimentazione esterna, lo Zenbook A14 non abbassa mai la guardia.

AI on board: produttività e creatività

Il cuore pulsante dello Zenbook A14 è il Qualcomm Hexagon NPU a 45 TOPS, che trasforma questo laptop in un vero e proprio PC Copilot+. Tradotto: intelligenza artificiale al servizio delle attività quotidiane. Login e logout automatici grazie alla AI IR Camera, funzioni di Adaptive Lock e Dimming per proteggere i tuoi dati quando ti allontani e supporto nativo a tutte le ultime applicazioni AI di Windows.

In più, l’integrazione con Snapdragon Seamless™ e Windows Phone Link consente di gestire notifiche, chiamate e file tra dispositivi come mai prima. Anche la tua webcam può essere… il tuo telefono. Geniale.

Design zen

ASUS ha curato ogni dettaglio pensando al comfort dell’utente. Il touchpad extra large con supporto Smart Gestures, la tastiera ergonomica con corsa di 1,3 mm, la cerniera EasyLift™ per una distribuzione bilanciata del peso e l’ampia gamma di porte I/O eliminano la necessità di adattatori e rendono l’interazione quotidiana naturale e fluida.

Lo Zenbook A14 è perfetto anche per chi non vive solo di lavoro: il display OLED NanoEdge FHD da 14” garantisce colori profondi, contrasto elevato e una visione cinematografica. Completano il pacchetto audio i doppi speaker potenziati e il supporto a Snapdragon Sound™, per chiamate nitide e una qualità audio 24-bit/192kHz, con latenza bassissima e cancellazione attiva del rumore.

Sicurezza al centro: Pluton e chiavi d’accesso

Ultimo ma non meno importante: la sicurezza. Grazie al chip Microsoft Pluton, lo Zenbook A14 custodisce le tue credenziali nel cuore dell’hardware. A questo si aggiungono le chiavi di accesso Windows e il riconoscimento facciale AI, per login istantanei e protetti.

Asus Zenbook A14: prezzo e disponibilità

Lo Zenbook A14 è disponibile a partire da 1.099 € nei negozi Mediaworld, sul loro sito ufficiale e negli ASUS Gold Store. Un prezzo competitivo per un laptop che ridefinisce cosa significa essere leggeri, performanti e intelligenti.

ASUS ZenBook A14 (UX3407) CPU Snapdragon® X Elite Processor Snapdragon® X Processor Display 14.0-inch, FHD (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, 600nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA- certified DisplayHDR™ True Black 600, 1.07 billion colors, 70% less harmful blue light, TÜV Rheinland-certified, SGS Eye Care Display, Non-touch screen, 90% screen-to-body ratio Operating system Windows 11 Home / Pro Graphics Qualcomm® Adreno™ graphics Main memory Up to 32GB LPDDR5x 8533 MHz RAM Storage Up to 1TB PCIe® Gen 4 SSD Connectivity Up to WiFi 7 (802.11be) Up to Bluetooth® 5.4 Camera FHD AI IR Camera w/ ACS I/O ports 2 x USB4® (supports DisplayPort + Power Delivery) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x HDMI® 2.1 TMDS 1 x Audio Jack Touchpad Enlarged touchpad with Smart Gesture support Audio 2 built-in super-linear speakers Smart amplifier technology Dolby Atmos® certified Battery 70Wh AC adapter 65W adapter Adapter Output: 5V~20V, 65W Adapter Input: 100~240V AC, 50 / 60Hz universal Dimensions 31.07 x 21.39 x 1.34~1.59cm Weight 0.98 kg