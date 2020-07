App più scaricate su Apple Store: Zoom supera TikTok nei download

La piattaforma di videoconferenze ha superato i download del social network cinese nel secondo trimestre su iOS e gli Stati Uniti hannu superato globalmente la Cina negli scaricamenti di app

Durante il secondo trimestre di quest’anno, Zoom ha infranto il precedente record delle app più scaricate su Apple Store stabilito da TikTok. Mentre TikTok ha registrato 67 milioni di download negli Stati Uniti nel primo trimestre, riferisce Sensor Tower , Zoom ha raggiunto quasi 94 milioni di download negli Stati Uniti nel secondo trimestre.

La domanda per l’app di videoconferenza è stata “pilotata” dalla crisi indotta dalla panedmia di coronavirus , che ha visto il numero record di persone in smart working. In tutto il mondo, attraverso l’App Store e Google Play Store, Zoom è diventata la terza app a raggiungere 300 milioni di download, unendosi a TikTok e Pokémon GO.

App più scaricate su Apple Store, i dati di Sensor Tower

Sensor Tower afferma che Zoom non è stata l’unica app a beneficiare del lockdown: “La diffusione di COVID-19 ha avuto un impatto determinante. Le app Business, Health & Fitness ed Education hanno continuato a prosperare nel secondo trimestre 2020, mentre le app Travel, Navigation e Sports hanno dovuto riprendersi da lunghi periodi di installazioni ridotte. I download di app in tutto il mondo hanno raggiunto il massimo storico di 37,8 miliardi nel secondo trimestre 2020, con un incremento del 31,7 % su base annua. I download su App Store sono cresciuti del 22,6 % con 9,1 miliardi di scaricamenti, mentre Google Play ha registrato una crescita del 34,9 %, raggiungendo i 28,7 miliardi.

Questa la classifica delle app più scaricate su Appla Store attualmente:

Zoom TikTok Youtube Instagram Facebook Google Meet Messenger WhatsApp Netflix Team Microsoft

Sia Zoom che Teams hanno visto enormi aumenti nell’utilizzo come strumenti di comunicazione aziendale, poiché le videoconferenze da casa hanno sostituito le riunioni in ufficio. La facilità d’uso ha visto la sua adozione diffusa nonostante i problemi di sicurezza verificati.

Anche l’app di consegna di cibo DoorDash ha visto un’inversione di fortuna.

“DoorDash ha registrato tre trimestri consecutivi di download in calo negli Stati Uniti tra il 2 ° e il 4 ° trimestre 2019. La consegna di cibo è riesplosa quando i ristoranti sono stati chiusi a causa del coronavirus e DoorDash ha raggiunto un nuovo massimo di download durante il 2 ° trimestre 2020″.

Non proprio un record dell’App Store, ma anche notevole è stata la grande crescita dei download di app negli Stati Uniti, che ha visto il paese sorpassare la Cina per la prima volta in sei anni.

“Gli Stati Uniti hanno superato la Cina per la prima volta dal 2014 con oltre 2,2 miliardi di installazioni. Ha registrato una crescita del 27,4 per cento su base annua nel secondo trimestre del 20% rispetto alla crescita di appena il 2,1 per cento a / a in Cina”.

