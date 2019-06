Come trovare iPhone perso? Con Trova il mio iPhone

Perdere un iPhone è una bruttissima esperienza, che rischia di esporre alcune delle nostre informazioni personali a sguardi sconosciuti. Per questo è molto importante cercare di ridurre al minimo il rischio di perdere il telefono. Per tutti gli utenti Apple, l’utilizzo del servizio Trova il mio iPhone è la chiave per proteggere e recuperare un dispositivo smarrito.

Come trovare iPhone perso? Perdere un iPhone da €1000 e più è una bruttissima esperienza. Per noi che siamo abituati ad affidarci al telefono per quasi tutto, l’idea di essere disconnessi dal mondo esterno è stressante e terrificante al tempo stesso. Basta pensare alla Apple Card di Apple o fare mente locale su quante informazioni personali teniamo sui nostri telefoni, per capire che perdere un iPhone è una cosa sempre più complicata da gestire. Per non parlare del danno economico, visto che gli iPhone stanno diventando sempre più cari… Per questo è molto importante cercare di ridurre al minimo il rischio di perdere il telefono. Per gli utenti Apple, il servizio Trova il mio iPhone è la chiave per proteggere e recuperare un dispositivo smarrito.

Come trovare iPhone perso: prevenzione

Alcune persone pensano che l’utilizzo di Face ID o Touch ID non sia un passaggio fondamentale quando si utilizza un iPhone. Queste persone si sbagliano. L’impostazione di un passcode e l’utilizzo del volto o dell’impronta digitale per proteggere tutte le informazioni sul telefono è una parte vitale della protezione dei dati personali. Pensa a tutte le informazioni che tieni sul telefono: app bancarie, conversazioni private, indirizzi di casa e ufficio, contatti, e-mail, foto… Vuoi davvero che un estraneo a caso possa passare in rassegna tutto ciò?

Proteggi quindi il tuo dispositivo aprendo Impostazioni> Face ID (o Touch ID) e Passcode e segui le istruzioni. Scansionare la tua impronta o lasciare che Face ID applichi la sua magia è solo un piccolo prezzo, che viene ampiamente ripagato quando serve. In pochi giorni, comunque, questo passaggio diventerà parte della tua routine e non te ne accorgerai nemmeno.

Trova il mio iPhone dove si trova

Dopo aver impostato un passcode, verifica che Trova il mio iPhone sia attivato. Dovrebbe essere abilitato come impostazione predefinita, ma è sempre bene fare un controllo ulteriore.

Sull’iPhone, apri l’app Impostazioni e tocca il tuo nome nella parte superiore dello schermo; quindi, seleziona iCloud, scorri verso il basso, localizza Trova il mio iPhone e toccaci sopra. Se entrambi gli interruttori sono in posizione accesa, la funzione è abilitata; in caso contrario, attiva entrambe le opzioni.

La prudenza non è mai troppa

Il modo migliore per mantenere il tuo telefono al sicuro, soprattutto quando viaggi o in aree sconosciute, è tenerlo d’occhio e non rilassarsi mai. Sii prudente, anche eccessivamente cauto. Non tenere il telefono all’aperto dove qualcuno può prenderlo e scappare. E nel caso in cui perdessi il telefono non farti prendere dal panico… Fai un respiro profondo e ricorri a Trova il mio iPhone.

Trova il mio iPhone: come funziona

Una volta capito che hai perso il telefono, la prima cosa da fare è visitare icloud.com/find da computer. Se non sei vicino a un computer, hai un paio di opzioni per accedere a Trova il mio iPhone. Prendi in prestito un dispositivo iOS di un amico o di un familiare e accedi all’app Trova il mio iPhone; oppure, se hai configurato Family Sharing, un membro della tua famiglia può visualizzare il dispositivo perso nell’app Trova il mio iPhone sul proprio dispositivo iOS.

Se accedi a Trova il mio iPhone tramite il sito web o su un altro dispositivo, è importante che tu acceda allo stesso account iCloud collegato all’iPhone perso. Dopo aver effettuato l’accesso, seleziona il tuo telefono dall’elenco dei dispositivi per visualizzarne la posizione corrente. Se il dispositivo è stato spento, verrà mostrata l’ultima posizione nota.

Durante la visualizzazione della posizione del dispositivo, bisognerà selezionare le azioni che si desidera vengano compiute. Ti verrà chiesto di inserire un numero di telefono e un messaggio che verrà visualizzato nella schermata di blocco per chi ha il tuo dispositivo, in modo che tu possa riaverlo più facilmente. Se non è stato impostato un passcode su un telefono inserito in modalità Lost, verrà chiesto di crearne uno quando si attiva la modalità.

Mettere il telefono in modalità Perso

Se abilitata, la modalità per telefono smarrito bloccherà il dispositivo, impedirà la visualizzazione di notifiche e messaggi nella schermata di blocco e continuerà a monitorare la posizione del telefono. Il telefono squillerà ancora per le chiamate in entrata e FaceTime. Questo dovrebbe aiutarti a rintracciare il telefono se è vicino. O forse sarai fortunato e la persona che ha il telefono risponderà per aiutarti a recuperarlo.

Tutte le carte di credito e di debito aggiunte ad Apple Pay, insieme alle carte memorizzate nell’app Wallet, saranno disabilitate finché non avrai riacquisito l’accesso al telefono.

Se il telefono è spento, riceverai un avviso quando verrà riacceso, insieme alla sua posizione corrente, supponendo che abbia una connessione dati attiva.

Quando ripristini il telefono, dovrai inserire il codice di accesso che hai creato quando hai abilitato la modalità ad hoc per il telefono smarrito.

Se riesci a rintracciare il telefono in una casa o in un condominio, non affrontare il potenziale ladro da solo! Chiama la polizia e chiedi il suo aiuto.

Se non riesci a rintracciare iPhone

Se non riesci a riavere il telefono, contatta il tuo operatore e informalo che il tuo telefono è stato smarrito o rubato. Contrassegneranno il numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) del dispositivo e, nella maggior parte dei casi, impediranno il funzionamento di quel numero sulla rete, rendendolo inutilizzabile per chiunque lo possieda.

Tieni presente che se hai sospeso il servizio diminuirai le probabilità di localizzare il telefono a meno che non sia connesso a una rete Wi-Fi conosciuta. Sospendere il servizio è una procedura da seguire solo dopo esserti assicurato che di non poter recuperare il telefono.

Invia una richiesta all’assicurazione

Se hai AppleCare+ o paghi mensilmente l’assicurazione del dispositivo tramite il tuo operatore, avvia infine il processo di richiesta il prima possibile. Dovrai compilare alcuni documenti e pagare una franchigia per ottenere un dispositivo sostitutivo.

Presentare un reclamo cancellerà il tuo iPhone e impedirà a chiunque altro di poterlo utilizzare. Se trovi il tuo telefono dopo aver presentato un reclamo, puoi annullare la pratica. Ma dovrai configurare il tuo iPhone come nuovo.

