Il Samsung Galaxy Note 9 live streaming andrà in onda il 9 agosto alle ore 17 (in Italia) dal Barclays Center di Brooklyn, a New York, qui trovate tutte le indicazioni per seguire il live streaming in diretta.

L’unpacking del Galaxy Note 9 è un evento molto atteso e sarà trasmesso in live streaming in tutto il mondo. Ci sono molte aspettative perché il nuovo smartphone, anzi il nuovo Phablet, viste le dimensioni potrebbe essere un sorta di rivincita per Samsung, dopo il lancio del Galaxy S9 considerato poco innovativo.

Samsung Galaxy Note 9 live streaming

Per seguire il Galaxy Note 9 live streaming ci si può collegare a diversi siti web Samsung che replicheranno la diretta, a cominciare da www.samsung.it, se però volete essere sicuri di non perdervi ogni annuncio potete registrarvi a questo sito sulla pagina ufficiale dell’evento di lancio , così vi assicurerete di ricevere aggiornamenti in tempo reale e tutte le indicazioni per collegarvi alla diretta live streaming.

Se volete seguire l’evento in diretta come fanno i giornalisti, la cosa migliore e collegarsi al sito dedicato alla stampa, qui è già attiva la pagina del live streaming SamsungMobilePress così non si rischia di perdere l’evento.

Samsung Galaxy Note 9 live streaming: gli annunci

Durante la diretta programmata alle ore 17 da New York, Samsung annuncerà il Galaxy Note 9 e tutte le novità tecniche del nuovo modello. Grazie a diversi leak dei giorni scorsi si sa già molto del nuovo smartphone e le caratteristiche verranno confermate nell’evento Samsung Galaxy Note 9 live streaming.

Il Samsung Galaxy Note 9 avrà una memoria interna da 512 GB e il supporto per microSD, sarà possibile raggiungere una capienza di archiviazione da 1 TB. È questa una delle caratteristiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy Note 9 in uscita il 9 agosto.

Altra novità è il pennino S Pen che nel video di lancio appare giallo, in contrasto con il blu del Galaxy Note 9, probabilmente non è solo una scelta visiva, è possibile che l’ S Pen offra qualche nuova funziona e per questo viene messo in evidenza con un colore a contrasto.

Altra novità è la batteria che dovrebbe garantire 24 ore di attività intensa sullo smartphone, anche se nel video teaser non viene specificata la potenza della batteria è chiaro che Samsung punta ad una lunga durata.

Tutti i dettagli verranno svelati nell’evento Galaxy Note 9 unpacked in diretta live streaming alle ore 17 del 9 agosto.

Prima del Galaxy Note 9 live streaming il video che rivela i dettagli

Prima della dell’evento streaming Galaxy Note 9 unpacked, Samsung ha rilasciato 3 video ufficiali in cui vengono suggerite le nuove funzioni del Note 9. I video si concentrano su due problematiche incontrate spesso dagli utenti di smartphone: autonomia della batteria e storage: lo spazio di archiviazione dati. Il teaser insomma conferma i rumors: il Note 9 avrà molto storage (magari anche in cloud) e una lunga autonomia e carica veloce.

Galaxy Note 9 live streaming alternativi

Se volete seguire l’evento Galaxy Note 9 live streaming, ma non quello ufficiale, se vi piace non solo vedere le novità annunciate nella diretta ma avere subito i commenti anche taglienti potete seguire va versione di Cnet del Galaxy unpacked event. Una sorta di Gialappa’s Band della tecnologia offre commenti brillanti (a volte comici) sulle novità tecnologiche. Se volete seguire questo streaming non dovete fare nulla, lo vedete integrato in questa pagina.

Galaxy Note 9 Unpacked diretta sui Social

Potete seguire il Galaxy 9 Live streaming event anche sui social. L’hashtag ufficiale dell’evento è semplicemente #unpacked. L’account ufficiale di Samsung Italia su twitter è @samsungitalia, ma vi consigliamo di seguire anche gli account esteri innanzitutto quello mondiale @SamsungMobile.