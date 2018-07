La Harley Davidson elettrica è una realtà, ormai molto vicina… si chiama LiveWire la famiglia delle due ruote elettriche di Harley Davidson ed uscirà nel 2019.

LiveWire l’ Harley Davidson elettrica

Si è parlato da tempo della possibilità di una motocicletta elettrica Harley-Davidson e adesso si avvicina il momento di vederla su strada. Presentata per la prima volta come Project LiveWire nel 2014, la moto ha subito alcune modifiche al design oltre a diventare solo una delle moto elettriche che lo storico marchio prevede di rilasciare nei prossimi anni. Sembra che la Harley-Davidson LiveWire sarà disponibile l’anno prossimo.

Harley-Davidson LiveWire: una famiglia di moto elettriche

La notizia arriva come parte della strategia descritta da Harley Davidson per ispirare la prossima generazione di motociclisti con i suoi prodotti. LiveWire viene salutata come la prima di un ampio portafoglio di veicoli elettrici a due ruote progettati per affermare la società come leader nell’elettrificazione di questo settore. Le immagini proposte dalla casa di moto sono al momento solo di prototipi non in vendita. Il prodotto potrebbe, quindi, avere caratteristiche diverse e potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.

Inoltre, ci sono altri due modelli elettrici in arrivo: un modello più leggero, in stile dirt-bike e una strana moto da città, entrambi i modelli previsti per il 2022.

Le moto non elettriche della gamma Harley Davidson includono il primo modello di touring della compagnia, la Pan America 1250, pronta per il lancio nel 2020, un modello di Streetfighter da 975cc, prevista anche per il 2020 e una futura motocicletta personalizzata con uno stile naked e 1250cc di potenza, di cui è previsto il lancio nel 2021.