Se qualcuno ha ancora bisogno di essere convinto che il restyling del nuovo iPad Pro sarà importante, la prova più convincente è venuta alla luce. Un’icona che mostra chiaramente l’aspetto dei prossimi tablet di Apple è stata appena trovata nascosta in iOS 12.

Questi dispositivi stanno per ottenere un restyling significativo, con il loro conseguente più grande re-design mai avvenuto.

Restyling nuovo iPad Pro le immagini trapelate

Guilherme Rambo di 9to5Mac ha mostrato l’immagine del restyling iPad Pro , che si adatta perfettamente a numerosi rapporti precedenti: cornici sottili ma nessuna “tacca”.

Tutte le prove indicano la scomparsa del pulsante Home e Touch ID. È già successo nei modelli di iPhone 2018, e ora è il turno di iPad Pro. Questa modifica consente di rimuovere i frontalini dello schermo superiore e inferiore dei precedenti tablet iOS, consentendo il design mostrato nell’icona trovata in iOS 12.

Gli indizi del restyling iPad Pro in iOS 12

L’ultimo sistema operativo di Apple è stato una miniera d’oro di dettagli sui suoi tablet in arrivo. La dimostrazione che Face ID stava per arrivare su iPad è stata scoperta nel suo codice pochi giorni fa, insieme a prove evidenti del fatto che questo sistema di sicurezza biometrico supporterà sia la modalità verticale che orizzontale.

Questa era un’area di preoccupazione perché nessun iPhone può essere sbloccato con Face ID in modalità orizzontale. Questo è meno un problema con i telefoni, ma i tablet sono usati in modalità orizzontale molto più dei telefoni.

L’altra rivelazione di grande successo è l‘inclusione di una porta USB-C. Questo aspetto non è definitivo come la prova di altri cambiamenti, ma la versione beta di iOS 12.1 include il supporto per i display 4K virtualizzati e ciò non è possibile con il connettore Lightning, ma sarebbe cosa semplice per una porta USB-C.

Si suppone, quindi, che l’iPad Pro 2018 scaricherà il Lightning Connector in favore dell’USB-C.

Altre modifiche plausibilmente in arrivo sul prossimo tablet iOS includono il possibile spostamento dello Smart Connector dal bordo sinistro verso il basso e il rilascio di una matita Apple ridisegnata.

Tutti i dettagli dovrebbero essere rivelati durante l’evento per la stampa Apple dei prossimi giorni. Potrebbe esserci anche un nuovo mini iPad, insieme ai nuovi Mac, agli AirPod e al caricabatterie wireless AirPower da lungo tempo atteso.