Davanti a una platea di 1.200 persone accolte all’interno della sala plenaria del MiCo – Milano Congressi, Oracle ha dato vita al suo evento più importante, Oracle Cloud Day 2018

di Franz Russo

Oracle Cloud Day 2018 è stata una giornata interamente dedicata all’innovazione e alla trasformazione digitale per le aziende del futuro. E in questo processo il Cloud gioca un ruolo fondamentale. È un asset strategico per le realtà che vogliono crescere.

Al centro dell’attenzione sono stati principalmente due temi. In primis i trend tecnologici emergenti – Intelligenza Artificiale e Machine Learning su tutti. In secondo luogo le esperienze di alcune fra le tante realtà italiane che hanno scelto il cloud Oracle per rispondere in modo efficace alle loro sfide, implementando soluzioni nei più vari ambiti – che siano verticali, tecnologici, o di funzione aziendale. Dall’ERP alle risorse umane, dalla security ai big data e analytics, dal marketing fino alla blockchain.

Oracle Cloud Day 2018

La giornata è stata aperta da Fabio Spoletini, Country Manager di Oracle Italia. Con lui sul palco il collega internazionale Neil Sholay, VP of Digital di Oracle EMEA. I manager hanno sottolineato alcuni trend e numeri chiave da tenere presente quando si progettano le strategie tecnologiche e di business.

Oracle Cloud Day 2018: numeri e previsioni di mercato

Entro il 2025, tra sette anni, il 100% delle applicazioni in cloud e delle piattaforme di servizi avrà funzionalità di Intelligenza Artificiale integrate; l’85% delle interazioni con i clienti saranno automatizzate; il 60% dei profili professionali IT che saranno necessari alle aziende nel 2025 oggi ancora non esistono e dovranno essere creati.“Dietro a questi numeri si cela un cambiamento radicale che le imprese italiane non devono ignorare, ma possono anzi abbracciare per avvalersene, con il supporto di Oracle” ha sottolineato Spoletini.“Negli ultimi anni sempre più aziende hanno scelto il cloud per innovare la gestione di piattaforme, infrastrutture e processi critici per il business: dalle risorse umane all’e-commerce e al marketing, il cloud si è fatto strada fino al cuore pulsante delle aziende: l’ERP.

AI e Machine Learning al centro di Oracle Cloud Day 2018

Sempre più dati concorrono a dare forma alle strategie e alle decisioni aziendali e con l’integrazione di AI e machine learning mettiamo strumenti potenti nelle mani di tutte le linee di business. Chi ha già scelto il cloud in modo deciso ha acquisito un vantaggio competitivo importante per fare fronte alla trasformazione, riducendo i costi, stimolando l’innovazione e migliorando la produttività”.

Neil Sholay, facendo leva sull’Intelligenza Artificiale, ha poi delineato la visione di Oracle in un futuro in cui, secondo Gartner, innovazione e crescita dipenderanno dalla capacità di sfruttare al 100% la “tempesta perfetta” dell’integrazione di tecnologie emergenti, immersive e connesse per accelerare i processi decisionali e aumentare la proattività rispetto al cambiamento.

Secondo Sholay, si va nella direzione di un’azienda “autonomous” ovvero in cui, iniettando il potenziale di AI e machine learning in modo trasversale sui livelli operativi e di business, si creano le condizioni per realizzare una reale convergenza di tecnologie e competenze.

Un’azienda in cui l’ERP dialoga con le vendite, l’IoT alimenta con i suoi dati la supply chain estesa che arriva fino al consumatore: un’azienda complessa, che trova nel cloud la piattaforma unificante non solo per abilitare la tecnologia, ma anche per dare alle persone strumenti sempre più potenti. Il valore aggiunto di AI e machine learning nelle applicazioni consente alle persone di trasformare l’IT in innovazione di business, questo il messaggio dell’ Oracle Cloud Day 2018.