Samsung: il nuovo Galaxy Fold pronto per il lancio a settembre

Il nuovo Galaxy Fold verrà finalmente lanciato a settembre, ha affermato Samsung, senza fornire, però, una data di lancio precisa.

Samsung ha appena annunciato di aver risolto i problemi che affliggevano il Galaxy Fold. Il nuovo Galaxy Fold verrà finalmente lanciato a settembre, ha affermato l’azienda, senza fornire, però, una data di lancio precisa.

Il Galaxy Fold era stato inizialmente lanciato il 26 aprile, ma i molti tester avevano scoperto che il telefono si rompeva molto facilmente. L’unità, in molti casi, si rompeva per ragioni sconosciute dopo solo un paio di giorni d’uso, con lo schermo che iniziava a tremolare per poi smettere di funzionare del tutto. Samsung aveva annullato tutti i preordini per il dispositivo, così come i suoi partner statunitensi tra cui AT&T e Best Buy.

Nuovo Galaxy Fold: cosa è cambiato

Samsung ha dichiarato di aver apportato le seguenti modifiche:

Lo strato protettivo superiore dell’Infinity Flex Display è stato esteso oltre la cornice, rendendo evidente che è parte integrante della struttura del display e non è destinato a essere rimosso.

Sono stati realizzati ulteriori rinforzi per proteggere meglio il dispositivo da particelle esterne, mantenendo al contempo l’aspetto pieghevole.

La parte superiore e inferiore dell’area della cerniera sono state rafforzate con nuovi tappi di protezione aggiunti. Sono stati inclusi strati metallici aggiuntivi sotto il display Infinity Flex per rafforzare la protezione del display. Lo spazio tra la cerniera e il corpo di Galaxy Fold, inoltre, è stato ridotto.

Il telefono Android da 2.000$ è uno dei primi a offrire uno schermo pieghevole. Quando è chiuso, l’utente può interagire con un touchscreen tradizionale all’esterno del telefono, tuttavia, quando viene aperto, rivela uno schermo pieghevole molto più grande che può essere utilizzato in modo più simile a un tablet.

Advertising

Il nuovo Galaxy Fold dovrebbe quindi aver risolto i problemi che erano emersi durante i primi test di Samsung, a maggio: i bordi esposti dello schermo attorno alla cerniera potevano essere facilmente danneggiati e che particelle esterne potevano entrare nella cerniera e causare anche il malfunzionamento del display. Di conseguenza, Samsung ha deciso di richiamare il telefono per risolvere i suddetti problemi prima di venderlo ai consumatori.

Samsung: il nuovo Galaxy Fold pronto per il lancio a settembre - Ultima modifica: da