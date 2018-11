Dello Smartphone Samsung pieghevole se ne è parlato a lungo ma ora è ufficiale è stato mostrato in pubblico e sì, è straordinario come si pensava.

Smartphone pieghevole Samsung, com’è

Negli ultimi mesi sono tanti i dettagli non ufficiali trapelati (l’ultimo in ordine cronologico relativo al Display). Ora finalmente l’azienda ha presentato il suo smartphone pieghevole per la prima volta pubblicamente.

Lo Smartphone Samsung pieghevole ha l’Infinity Flex Display

Samsung chiama la tecnologia pieghevole del telefono Infinity Flex Display: il telefono ha uno schermo da tablet che può essere ripiegato per essere inserito in una tasca.

Samsung ha mostrato un dispositivo “mascherato” durante la sua conferenza per gli sviluppatori e ha oscurato le luci per proteggere la visuale degli elementi di design. “C’è un dispositivo qui dentro”, ha detto Justin Denison, SVP del marketing dei prodotti mobile, “ed è stupefacente”.

Le caratteristiche dello smartphone pieghevole Samsung

Denison ha quindi mostrato un dispositivo che si può aprire fino ad assomigliare a un tablet e ripiegare in forma di barretta simile a quella di una confezione di cioccolata. Il dispositivo include un display cover che funge da telefono e un display tablet principale da 7,3 pollici.

Fino a tre app saranno in grado di funzionare contemporaneamente, utilizzando qualcosa che Samsung chiama finestra multi-attiva. Samsung afferma che l’avvio della produzione di massa dell’Infinity Flex Display è “questione di mesi”.

Smartphone pieghevole Samsung : uscita

L’azienda non ha, però, ancora detto esattamente quando potremo aspettarci di vedere qualcosa di più di questo dispositivo.

Il supporto di Google allo smartphone pieghevole

Google ha iniziato a supportare ufficialmente questi nuovi dispositivi pieghevoli con Android e sta lavorando a stretto contatto con Samsung per il lancio di questo telefono il prossimo anno. Google sta fornendo indicazioni agli sviluppatori in modo che possano iniziare a utilizzare le funzionalità esistenti incorporate in Android per supportare questi display pieghevoli.

Smartphone pieghevole, non solo Samsung

Tuttavia, Samsung non è l’unico produttore di telefoni che sta lavorando efficacemente su dispositivi pieghevoli. Huawei prevede di rilasciare un telefono pieghevole l’anno prossimo. Lenovo e Xiaomi hanno anche iniziato ad alludere a propri prototipi affini ed LG sta anche lavorando su display OLED flessibili e TV che si trasformano in una scatola.

Microsoft sta persino lavorando su un dispositivo multiscreen, che potrebbe essere una visione moderna del vecchio loro concept del “Courier”. Panos Panay, responsabile di Microsoft Surface, ha rivelato in precedenza che un dispositivo Surface tascabile è “assolutamente il mio bambino”.

Aspettatevi, quindi, di vedere più telefoni di questo tipo nel corso del 2019.