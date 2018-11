Utenti di Apple Watch, gioite: Spotify è ora disponibile “da polso”. Il servizio di streaming musicale ha finalmente aggiunto un’app per Apple Watch che consente agli utenti non solo di usare controlli di riproduzione musicale, ma anche di accedere a playlist, brani preferiti e “DJ dell’orologio” con altoparlanti Spotify Connect.

Spotify per Apple Watch l’attesa è finita

L’app di Spotify per Apple Watch era attesa da tempo. Sebbene in precedenza si potesse accedere ai controlli di riproduzione come Play/Pausa, traccia precedente/successiva e volume sull’Apple Watch, i controlli predefiniti dello smartwatch erano piuttosto basici.

La nuova app Spotify per Apple Watch consente di fare tutto quanto sopra citato, ma con solo un tocco e controlli più adeguati. Ad esempio, si può tornare indietro di 15 secondi in un podcast, visualizzare playlist e brani, canzoni preferite. Si può persino collegarsi a dispositivi Spotify Connect, come un altoparlante WiFi o un laptop.

È un passo nella giusta direzione per dare alle app per Apple Watch un impulso necessario. Ma manca ancora una delle funzionalità principali che tutti noi desideriamo: lo streaming di musica tramite rete cellulare. Allo stato attuale, Apple Music è l’unico servizio di streaming musicale in grado di eseguire lo streaming su una connessione cellulare.

Spotify è il servizio di streaming musicale preferito

Niente contro Apple Music: è un servizio di streaming musicale solido che è migliorato molto nel corso degli anni, ma Spotify è ancora il servizio di streaming musicale preferito da molti che preferiscono non vivere nell’ecosistema recintato di Apple.

Come installare Spotify per Apple Watch

Per ottenere l’app Spotify per Apple Watch, assicurati che lo smartwatch sia stato aggiornato all’ultima versione di watchOS, quindi aggiorna l’app Spotify dall’App Store sul dispositivo iOS associato. Spotify dice che verrà distribuito agli utenti di Spotify “nel corso della prossima settimana”, speriamo anche in Italia, quindi se non la vedi comparirà sul tuo Apple Watch immediatamente, tieni duro, arriverà.