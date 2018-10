Un’intensa e proficua collaborazione, che segnerà gli anni a venire. È questa la strada su cui è solidamente impostato il rapporto tra Microsoft e Tech Data, che prosegue con l’investimento sulle soluzioni Cloud Microsoft e lo fa in particolare con il proprio marketplace, StreamOne

Tech data SreamOne

StreamOne è uno strumento fondamentale per rendere operativa la trasformazione da distributore transazionale ad aggregatore di servizi e soluzioni Cloud e porsi come leader del mercato nazionale ed internazionale. Un’ambizione di rilievo per Tech Data, alla realizzazione della quale Microsoft contribuisce svolgendo un ruolo importante con il programma Cloud Solution Provider (CSP).

“Quando tre anni fa Microsoft ha deciso di introdurre nel mercato questo programma, l’obiettivo era (e resta tuttora) quello di convertire il business transazionale in un modello basato sul consumo con entrate ricorrenti”, spiega Vincenzo Bocchi, One Software and Next Generation Technologies Director – Divisione Advanced Solutions – Tech Data Italia. “Lo strumento che Tech Data ha messo a disposizione del canale è il marketplace StreamOne, che vanta a oggi più di due milioni di postazioni Office 365 gestite in tutto il mondo e il provisioning istantaneo di risorse Cloud (Virtual Machine, Storage, etc) dalla piattaforma Microsoft Azure”.

Tech Data per il Cloud

Gli investimenti di Tech Data nell’ottica dello sviluppo Cloud si articolano su diversi punti. Anzitutto, è previsto un significativo rafforzamento a livello globale delle risorse dedicate a Microsoft in Tech Data. Stando all’Italia, la filiale di San Giuliano Milanese dedicherà alla casa di Redmond una riorganizzazione che darà luogo alla squadra vincente. Due nuove figure professionali segneranno l’ampliamento previsto. Un Customer Success Manager, con cui Tech Data punta a rendere più efficiente e proficua la gestione del “ciclo di vita del cliente”. L’altro ruolo nuovo è il Solution Sales Manager, che avrà la responsabilità di portare sul canale tutte le soluzioni Tech Data presenti nell’ecosistema Microsoft.

“I Business Developer Manager Microsoft continueranno a seguire e a far crescere i nostri rivenditori su tutto il territorio, occupandosi del supporto commerciale e della consulenza ai partner e mantenendo una forte relazione diretta con Microsoft e con le strutture tecniche di Tech Data (i Centri di Eccellenza internazionali o i Solution Architect) su progetti specifici e nel disegno di nuove soluzioni architetturali”, precisa Silvia Zagaria, Business Unit Manager Software, Divisione Advanced Solutions di Tech Data Italia.

Tech Data Learnig Center

Tra i servizi a valore per i partner, Tech Data annovera l’erogazione tramite il Learning Center di corsi ed esami per le certificazioni Microsoft, la consulenza tecnico commerciale per lo sviluppo di progetti come quelli di Datacenter migration, una serie di progetti in ambito IoT, Analytics o Mobility e il supporto tecnico 24×7 erogato sia ai rivenditori che, su richiesta di questi ultimi, direttamente agli utenti finali ed infine progetti di co-marketing e lead generation.

“La conferma di aver intrapreso la strada giusta è arrivata proprio da Microsoft, che ci ha insignito del più prestigioso premio a livello internazionale per il canale: il Microsoft Global Partner of the Year e Best Indirect Provider Partner 2018”, conclude Vincenzo Baggio, VP Managing Director Italy di Tech Data.