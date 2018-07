Tesla ha lanciato una tavola da surf in carbonio da ben 1.500 $, l’ha messa in vendita sul suo sito ed è andata esaurita in pochi minuti.

La tavola da surf Tesla non è il promo prodotto curioso messo in vendita dalla casa automobilistica di Elon Musk, sul sito si trovano diverse stranezze con il marchio Tesla a cominciare dal carica batterie per smartphone, le Tesla in miniatura per bambini, oltre ai più normali cappelli, magliette e tazze.

Com’è la Tavola da Surf Tesla

La tavola da surf Tesla è un modello in carbonio della lunghezza di 6,8’’ è stata progettata da Tesla in collaborazione con Lost Surfboards (un famoso marchio di tavole da surf) e Matt “Mayhem” Biolos, un progettista di tavole da surf per molti atleti della World Surf League Championship

La tavola Tesla Limited Edition presenta un mix delle finiture opache e lucide già utilizzate su tutte le vetture Tesla. La tavola è rinforzata con una leggera fibra di carbonio “Black Dart”, ispirata agli interni delle vetture e con i loghi Tesla tono su tono, nulla di appariscente.

“I modelli S, X e 3 possono ospitare comodamente questa tavola da surf sia all’interno che all’esterno del veicolo”, fa sapere Tesla.

Ogni tavola da surf è realizzata su ordinazione ed è su misura. Saranno prodotti solo 200 esemplari (già andati esauriti. Come consegna si prevedono dalle 2 alle 10 settimane per la produzione e l’invio (sempre che Tesla rispetti tempi previsti, cosa in cui non sempre è stata impeccabile) . Le derive non sono incluse.

Un’latra stranezza di Elon Musk o un intelligente progetto di marketing? Chi può dirlo…

Certo non è molto competitiva sul prezzo, una buona tavola da surf della Lost si aggira intorno agli 800 dollari, ma forse questo surf di Tesla è più un oggetto di design da appendere in casa, o mettere sul tettuccio di una Tesla Model 3.