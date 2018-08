WhatsApp diventa a pagamento per le aziende che vogliono usare l’app nella loro attività. WhatsApp infatti ha annunciato il lancio dell’API WhatsApp Business, che consente alle grandi aziende di gestire e inviare messaggi non promozionali ai clienti, come promemoria di appuntamenti, informazioni sulle spedizioni o biglietti per eventi, il servizio è a pagamento con a una tariffa fissa al mese anche se non è stato ancora diffuso il prezzo.

Whatsapp a pagamento : i servizi

Alcuni messaggi, come gli aggiornamenti dei voli o le ricevute di acquisto, saranno probabilmente inviati automaticamente, ha affermato un portavoce dell’azienda. L’API Business di WhatsApp verrà inizialmente messa a disposizione di sole 90 aziende, tra cui Uber, Booking.com e KLM Airlines, e verrà gradualmente offerta a un gruppo più ampio di clienti che dovranno passare a Whatsapp a pagamento se vogliono sfruttare i vantaggi di questa nuova tecnologia sviluppata per il business.

Come funziona l’API Business di Whatsapp a pagamento

I messaggi possono essere inviati solo ai clienti che hanno condiviso il proprio numero di telefono con un’azienda o che hanno avviato una conversazione con un’azienda. Le aziende che utilizzano l’API saranno in grado di rispondere gratuitamente ai messaggi entro 24 ore. Tutti i messaggi inviati successivamente avranno un costo.

Con questo nuovi servizi di WhatsApp a pagamento dedicato alle aziende la società pensa di risolvere il grande problema della “monetizzazione” ovvero come fare i soldi (quelli veri) con Whatsapp che fino ad ora ha avuto un grande sviluppo offrendo tutto gratis.

Le performance economiche di WhatsApp e della più ampia famiglia di app di Facebook sono un argomento ancora caldo, a seguito degli annunci relativi ai risultati finanziari sugli utenti attivi annunciati da Facebook. Le entrate di Facebook sono state di $13,2 miliardi e sono risultate leggermente sotto le attese degli analisti, ma la notizia della perdita di 3 milioni di utenti attivi giornalieri in Europa, unitamente alle preoccupazioni aggiuntive sull’uso improprio dei dati ha provocato una perdita del -20% in Borsa per Facebook, che significa -120 miliardi di dollari in valore, la più grande perdita nella storia del mercato azionario USA.

Altri servizi per le aziende annunciati

È stato, inoltre, appena annunciato da Facebook (che è il proprietario di Whatsapp) che gli inserzionisti saranno presto in grado di utilizzare Facebook Ads Manager per aggiungere un pulsante click-to-chat agli annunci pubblicitari di Facebook.

Gli esperimenti sulla funzione che consente agli utenti di Facebook di aggiungere un pulsante a un post che invita le persone a chattare su WhatsApp sono iniziati per la prima volta con i post lo scorso dicembre. Questa nuova funzione segue l’introduzione di inserzioni Click-to-Messenger, annunci sul feed di notizie che portano a conversazioni su Facebook Messenger con chatbot automatizzati o umani.