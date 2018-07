Xiaomi Mi Max 3 è un mega smartphone (un phablet) con una super batteria, caratteristiche particolari che lo rendo diverso da molti altri smartphone. Xiaomi ha introdotto la serie Mi Max nel giugno 2016 e nonostante le sue proporzioni gigantesche, il telefono ha avuto un buon riscontro nel mercato asiatico. Ora, dopo il Mi Mix 2 del 2017 e il Mi Mix 2S , l’azienda che vuole superare Samsung ed Apple ha lanciato la terza generazione della gamma di phablet con il Mi Max 3.

Mentre le prime due generazioni avevano uno schermo simile di 6,44 pollici, la terza generazione si estende fino ai 6,9 pollici, grazie al rapporto 18:9 del display: enorme.

Xiaomi Mi Max 3 le caratteristiche

Il più grande elemento di differenziazione del dispositivo è l’enorme dimensione dello schermo dello smartphone. Con 6,9 pollici di schermo, il Mi Max 3 sarebbe stato considerato un tablet in piena regola un paio di anni fa. Le proporzioni di 18:9 aiutano a inserire uno schermo più grande in una scocca relativamente ridotta. Lo schermo è un pannello FullHD+ dotato di una luminosità di 520nits.

Il dispositivo gira sul chipset Snapdragon 636 ed è disponibile in due varianti. La più economica delle due varianti viene fornita con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e la seconda con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Xiaomi Mi Max 3 la fotocamera

La fotocamera è dotata di una configurazione a doppia lente con un obiettivo da 12 megapixel e un altro sensore da 5 megapixel. Entrambi i sensori sono dotati di un’apertura impressionante di f/1.9 che dovrebbe aiutare a fotografare bene in condizioni di scarsa illuminazione. Il pannello frontale ospita un sensore da 8 megapixel con apertura f/2.0.

Xiaomi Mi Max 3 la connettività

Il dispositivo dispone, inoltre, di Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS, GLONASS e USB Type C per la connettività. Uno dei più grandi aspetti positivi della serie Max è la durata della batteria e il Mi Max 3 non delude in tal senso. Il telefono ospita una gigantesca batteria da 5.500 mAh. La batteria ha anche il Quick Charge 3.0. Il dispositivo ha uno spessore di 7,99 mm e pesa circa 221 grammi. Il prezzo è intorno ai 230 eruo.