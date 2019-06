Apple, sostituisce le batterie dei MacBook Pro 15” del 2015 e il 2017. Le batterie potrebbero essere un rischio per la sicurezza antincendio.

Apple, sostituisce le batterie dei MacBook Pro 15” venduti tra il 2015 e il 2017, perché le batterie potrebbero essere difettose, riscaldarsi e rappresentare un rischio per la sicurezza antincendio. L’azienda di Cupertino informa che solo un numero limitato di “MacBook Pro 15-inch, Mid 2015”, venduti la maggior parte tra settembre 2015 e febbraio 2017 potrebbero avere un difetto alla batteria che metterebbe a rischio la sicurezza di chi lo sta usando.

In alcuni casi, ma meglio prevenire che curare, a causa di questo funzionamento difettoso la batteria potrebbe surriscaldarsi fino a provocare principi di incendio. Per questo motivo, Apple è corsa ai ripari ed ha già iniziato a richiamare un numero di portatili venduti.

Se il tuo computer portatile è un MacBook Pro retina da 15’’ e hai qualche dubbio, puoi verificare se rientra tra i portatili con batteria pericolosa. Ti basterà cercare il tuo numero di serie, cliccando sul simbolo della Apple in alto a sinistra, entrare in “informazioni su questo Mac” e copiare il numero di serie. Entra nel sito di Apple, nella pagina supporto MacBook batterie e troverai lo spazio per inserire il numero di serie. Una volta inserito il tuo numero di serie verrà eseguito un controllo e ti potrà apparire una spunta verde che significa, scampato pericolo, oppure una spunta rossa con le indicazioni di dove portare o spedire la batteria del tuo Mac. Le batterie verranno sostituite gratuitamente perché come hanno informato direttamente dalla casa madre, la sicurezza dei clienti è una per loro una priorità.

Non è la prima volta infatti che l’azienda di Cupertino si trova a dover sostituire componenti dei suoi prodotti. Lo scorso aprile hanno fatto la sostituzione degli adattatori a tre poli per gli alimentatori con spina a muro, forniti al momento dell’acquisto con Mac e alcuni dispositivi iOS venduti tra il 2003 e il 2010.

Qualche mese hanno ritirato kit da viaggio ed adattatori, mentre a maggio hanno offerto la riparazione gratuita per i display di MacBook Pro 13’’ 2016 sui quali erano stati riscontrati dei problemi riconosciuti dalla casa madre come problemi di produzione. Diciamo che il sistema sostituzioni gratuite dovrebbe essere sufficientemente collaudato.

