Rod Lopez, product manager di Android auto ha presentato il nuovo design dell’app che sarà disponibile per tutte le auto compatibili con Android Auto entro l’estate.

La nuova interfaccia è progettata per aiutare ancora di più a mantenere la concentrazione rimanendo connessi durante la guida.

Mostrerà più informazioni utili a colpo d’occhio e semplificherà le attività da fare durante il viaggio.

Quando siamo al posto di guida non dovremmo avere alcuna distrazione, ma nello stesso tempo potremmo avere la necessità di seguire le indicazioni stradali o di rimanere connessi anche durante il viaggio.

Con il nuovo look di Android Auto la nostra esperienza di guida sarà più facile e sicura, grazie ad una nuova barra di navigazione, permettendoci di fare più cose riducendo al minimo il rischio di perdere la concentrazione.

Sono passati cinque anni dal lancio dell’App e nel frattempo sono diventati 500 i modelli di auto in grado di supportarla, di 50 marchi di auto diversi.

Era arrivato il momento quindi di pensare a nuove funzionalità, disponibili giusto prima dell’estate, periodo in cui molti si mettono in viaggio.

Avrai la possibilità di inserire la tua destinazione toccando il punto della tua destinazione oppure chiedendo semplicemente : “Ehi Google”, per avere le indicazioni del percorso da fare.

Farai più cose con meno tocchi e meno distrazioni.

Vuoi sapere in sintesi quali saranno le novità del nuovo Android Auto?

Il display che si adatta alle diverse automobili: Android Auto ha reso il display adattabile ai diversi schermi dell’auto. Con uno schermo grande il display aumenta per mostrare più informazioni della Google map o dei controlli di riproduzione delle chiamate in corso. Viceversa con gli schermi piccoli.

Layout grafico facile da guardare: il design di Android Auto è stato rivisto per adattarlo meglio agli interni delle auto. Avrà Font più facili da leggere ed un tema scuro per migliorare la visibilità ed affaticare meno la vista.

il nuovo centro notifiche mostrerà le chiamate, i messaggi e gli avvisi recenti, quindi potrai scegliere di visualizzare, ascoltare e rispondere in un momento comodo e sicuro per te.

Con tutte queste nuove funzionalità ti viene voglia di fare un lungo viaggio quest’estate?

Android Auto: nuovo look per una guida più facile e sicura - Ultima modifica: da

Speaker, docente e web reporter, autrice di libri per diffondere cultura digitale parlando in stampatello per semplificare concetti complessi e aiutare nella comprensione delle sue materie.