Ufficialmente arrivato in Italia il servizio di Google per i pagamenti digitali: Google Pay può essere usato per effettuare acquisti o saldare pagamenti sia online che offline.

Dopo una lunga attesa, finalmente anche in Italia è giunto il momento di provare le capacità di Google Pay, ovvero la piattaforma di Google del settore dei pagamenti digitali e che dichiara guerra alle concorrenti Samsung Pay ed Apple Pay.

Si tratta dunque di un vero e proprio metodo di pagamento in veste tecnologica, che permette di pagare con lo smartphone in tutti i negozi fisici e sui siti che aderiscono a Google Pay.

Nello specifico, per capire il funzionamento di Google Pay è sufficiente pensare al servizio come a una sorta di wallet digitale, all’interno del quale è possibile salvare carte di credito, carte di debito, prepagate, ma anche carte fedeltà e gift card, oltre a memorizzare biglietti per l’aereo, prenotazioni e così via.

Per aggiungere una carta al proprio account sarà sufficiente aprire l’applicazione Google Pay dal dispositivo mobile ed inserire tutti i dati richiesti della carta: successivamente avverrà una verifica della stessa da parte della banca che la emette, oppure tramite l’addebito di una piccola somma di denaro che sarà restituita entro pochi giorni, ad esempio.

Come pagare con Google Pay

Esistono diversi modi per utilizzare Google Pay ed effettuare pagamenti:

Nei negozi abilitati;

Sulle app;

Nei siti web;

Su Google Store.

In particolare, la comodità di Google Pay deriva da un servizio a 360 gradi, che permette non solo di effettuare acquisti su siti online e applicazioni, ma anche di pagare in un negozio fisico con lo smartphone.

Sarà sufficiente che il commerciante sia dotato di un POS di ultima generazione compatibile con i pagamenti contactless: per autorizzare il pagamento, basterà utilizzare lo smartphone sul quale è stata installata Google Pay, ed aver associato all’account le proprie carte di pagamento.

Una volta attivata la funzione NFC dello smartphone, sarà sufficiente sbloccare il telefono e avvicinarlo al POS, con il quale avverrà lo scambio delle informazioni necessarie alla transazione, in modalità criptata, così da tenere al sicuro i dati dell’acquirente e della sua carta.

Google ha specificato di non condividere mai i dati della carta associata all’account per effettuare i pagamenti con nessuno, e di non memorizzarli nemmeno nello smartphone.

In questo modo, chiunque abbia timore di perdere il cellulare o di subirne il furto, potrà semplicemente bloccarlo dalla funzione di Android “Trova il mio dispositivo”, per impedire pagamenti non autorizzati dallo smartphone.

Ad ogni modo, i pagamenti digitali possono essere protetti dai malintenzionati con l’aggiunta di un sistema di sicurezza, come potrebbe essere l’immissione di un codice PIN, o magari la scansione delle impronte digitali, o ancora quella del volto del legittimo proprietario.

Aspettiamo di conoscere l’elenco completo di tutti i brand che aderiranno a Google Pay in Italia, ma intanto possiamo farci un’idea sulla pagina dedicata ai partner.

Google Pay: tutte le banche italiane che aderiscono

Allianz Bank Financial Advisors

Banca Agricola Popolare di Ragusa

Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù

Banca Cambiano 1884

Banca Capasso Antonio

Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano

Banca Consulia

Banca del Fucino

Banca del Piemonte

Banca del Sud

Banca della Provincia di Macerata

Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza

Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci

Banca di Credito Cooperativo di Pisa e Fornacette

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese

Banca di Credito Peloritano

Banca di Credito Popolare – Torre del Greco

Banca di Piacenza

Banca Emilveneta

Banca Esperia

Banca Finint

Banca Finnat Euramerica

Banca Generali

Banca Ifigest

Banca Interprovinciale

Banca Leonardo

Banca Mediolanum

Banca Mediolanum

Banca Passadore & C.

Banca Popolare del Cassinate

Banca Popolare del Frusinate

Banca Popolare del Lazio

Banca Popolare del Mediterraneo

Banca Popolare dell’Alto Adige – Volksbank

Banca Popolare delle Province Molisane

Banca Popolare di Cividale

Banca Popolare di Cortona

Banca Popolare di Fondi

Banca Popolare di Lajatico

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Banca Popolare di Sondrio

Banca Popolare di Spoleto

Banca Popolare Etica

Banca Popolare Province Calabre

Banca Popolare Pugliese

Banca Popolare Sant’Angelo

Banca Popolare Valconca

Banca Popolare Vesuviana

Banca Privata Leasing

Banca Profilo

Banca Promos

Banca Reale

Banca Regionale di Sviluppo

Banca Sistema

Banca Ubae

Banca Valsabbina

Banche di Credito Cooperativo

Banco BPM

Banco Cooperativo Emiliano Credito Cooperativo

Banco delle Tre Venezie

Banco di Credito P. Azzoaglio

Banco di Desio e della Brianza

BCC di Cesena e Gatteo – Credito Cooperativo Romagnolo

Boon

Cassa Centrale Banca Gruppo Bancario

Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige

Cassa di Risparmio di Bra

Cassa di Risparmio di Cento

Cassa di Risparmio di Fermo

Cassa di Risparmio di Fossano

Cassa di Risparmio di Ravenna

Cassa di Risparmio di Saluzzo

Cassa di Risparmio di San Miniato

Cassa di Risparmio di Volterra

Cassa Lombarda

Chaabi Bank Italia

Credito Valtellinese

Extrabanca

GBM Banca

Gruppo Banca Carige

Gruppo Banca Popolare di Bari

Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Gruppo Cassa di Risparmio di Asti

Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena

Hype

Hypo Alpe Adria Bank

Hypo Tirol Bank

IGEA banca

Imprebanca

Invest Banca

N26

Prader Bank

Revolut

Sanfelice 1893 Banca Popolare

Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano

UBS Italia

Unipol Banca

ViViBanca

Widiba

In arrivo su Google Pay

Carta Bcc

Poste