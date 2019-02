Le persone più ricche del mondo 2019

La rinomata lista di Forbes riporta ogni anno l’elenco delle persone più ricche del mondo: ecco chi sono gli uomini più ricchi del momento.

Le persone più ricche del mondo nel 2019 secondo Forbes: nella top ten 6 persone su 10 devono le loro ricchezze alla sfera della tecnologia. Ecco la lista dei più ricchi della Terra in questo momento.

Sin dal 1987, ogni anno Forbes propone la sua celeberrima lista delle persone più ricche del mondo, una classifica che si basa sulla documentata ricchezza personale degli individui citati. Stando a uno studio condotto nel 2017, sembra che i primi 8 miliardari della classifica dei più ricchi del pianeta posseggano un patrimonio pari a quello della metà degli esseri umani più poveri della Terra.

Per quanto la lista sia nota ai più, non tutti sanno che sul sito della rinomata rivista statunitense è possibile conoscere in tempo reale chi sono gli uomini più ricchi della terra, in base alle oscillazioni quotidiane del loro patrimonio, impostando il filtro “Real Time”.

Le persone più ricche del mondo nel 2019

Nel seguente elenco la classifica delle 30 persone più ricche al mondo, con un podio aggiudicato tra i colossi della tecnologia moderna quali Amazon e Microsoft, seguiti da una delle più grande holding del mondo:

#1 Jeff Bezos $132.8 B 55 Amazon United States #2 Bill Gates $96.2 B 63 Microsoft United States #3 Warren Buffett $83.3 B 88 Berkshire Hathaway United States #4 Bernard Arnault $76.1 B 69 LVMH Francia #5 Carlos Slim Helu $64.3 B 79 telecom Messico #6 Amancio Ortega $63.8 B 82 Zara Spagna #7 Mark Zuckerberg $62 B 34 Facebook United States #8 Larry Ellison $61 B 74 software United States #9 Larry Page $50.7 B 45 Google United States #10 Mukesh Ambani $50.2 B 61 petrolchimica e gas India #11 Charles Koch $50.2 B 83 Koch Industries United States #11 David Koch $50.2 B 78 Koch Industries United States #13 Sergey Brin $49.4 B 45 Google United States #14 Michael Bloomberg $48.6 B 76 Bloomberg LP United States #15 Francoise Bettencourt Meyers $45.7 B 65 L'Oreal Francia #16 Jim Walton $45.3 B 70 Walmart United States #17 Alice Walton $45.1 B 69 Walmart United States #18 S. Robson Walton $45 B 74 Walmart United States #19 Steve Ballmer $41.3 B 62 Microsoft United States #20 Ma Huateng $39 B 47 internet media Cina #21 Jack Ma $37 B 54 e-commerce Cina #22 Beate Heister & Karl Albrecht Jr. $36.7 B 67 supermarkets Germania #23 Hui Ka Yan $35.9 B 60 real estate Cina #24 Sheldon Adelson $35.3 B 85 casinos United States #25 Michael Dell $33.7 B 53 Dell computers United States #26 Phil Knight $33.4 B 80 Nike United States #27 David Thomson $32.4 B 61 media Canada #28 Li Ka-shing $31.8 B 90 diversified Hong Kong #29 Lee Shau Kee $29.9 B 91 real estate Hong Kong #30 Francois Pinault $29.7 B 82 luxury goods Francia

Gli uomini più ricchi del mondo: la top 10

Dalla classifica delle persone più ricche del mondo nel 2019 si evince come, nelle prime dieci posizioni, ben 6 persone hanno visto lievitare la propria ricchezza grazie alla tecnologia moderna. Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, deve le sue fortune ad Amazon, uno dei primi siti a vendere merci su internet, seguito da Bill Gates, fondatore di Microsoft, e da Carlos Slim, imprenditore che opera anche nel settore delle telecomunicazioni. Ritroviamo poi Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook tra i più ricchi ed influenti al mondo, Larry Ellison presidente esecutivo della Oracle, e Larry Page, geniale co-fondatore del più grande motore di ricerca, Google.

Jeff Bezos

L’uomo più ricco del mondo è lui, il famoso fondatore di Amazon.com e del suo relativo impero multimiliardario. Jeff Bezos ha fondato il famoso eShop nel garage di casa sua nel lontano 1994, a Seattle, cresciuto nel tempo fino all’inverosimile arrivando a vendere svariate categorie di prodotti. Partito come un “semplice” negozio online per la vendita di libri, Amazon ha reso il suo fondatore l’uomo più ricco del mondo a settembre 2018, quando il suo patrimonio stimato ha raggiunto i 150 miliardi di dollari.

Bill Gates

Bill Gates è uno dei fondatori di Microsoft, società costruita con il suo amico Paul Allen di cui è stato CEO fino al 2000. Anche se non esercita più attivamente nell’azienda, fa ancora parte del consiglio di amministrazione.

Warren Buffet

L’oracolo di Omaha è stato l’uomo più ricco del mondo eletto da Forbes nel 2008: sin da giovane appassionato di investimenti azionari, dopo aver frequentato l’università dove insegnava Benjamin Graham, Warren Buffet iniziò a lavorare per la sua Graham- Newman Corp. Grazie a questo lavoro ha potuto fondare la Buffett Partnership, che nel 1969 decise di fondere con la società tessile Berkshire Hathaway, trasformata in seguito nella famosa holding.

Bernard Arnault

Proprietario della multinazionale LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Bernard Arnault è il quarto uomo più ricco del mondo, grazie alla proprietà e alla gestione di più di settanta marchi di alta moda, orologi, vini, editoria e alberghi di lusso.

Carlos Slim

L’imprenditore messicano possiede innumerevoli società: Carlos Slim controlla compagnie che operano in diversi settori, come quello delle telecomunicazioni ma anche bancario, assicurativo, del monopolio di tabacchi e di petrolio. È stato l’uomo più ricco del mondo per quattro anni consecutivi, dal 2010 al 2013. Ad oggi possiede un patrimonio netto stimato di 56 miliardi di dollari.

Amancio Ortega Gaona

Una delle persone più ricche del mondo e dell’Europa: Amancio Ortega Gaona è un imprenditore spagnolo, fondatore della nota catena di abbigliamento low cost Zara. Lavorando da giovane come commesso in un negozio di camicie, Ortega ha potuto comprendere le esigenze della clientela, e di trarne le strategie più proficue per vendere prodotti.

Mark Zuckerberg

Tra le 100 più influenti e ricche persone del mondo dal 2010 secondo il Time, il fondatore di Facebook resiste ai duri colpi inferti dagli scandali che hanno attanagliato la sua creatura da un anno a questa parte. Mark Zuckerberg ha lanciato il sito TheFacebook quando frequentava i primi anni di college, per permettere agli studenti di conoscersi e riconoscersi in maniera più semplice accedendo a questa sorta di annuario studentesco.

Larry Ellison

Famoso imprenditore e informatico statunitense, Larry Ellison è co-fondatore della Oracle Corporation, seconda casa produttrice di software al mondo per fatturato, dietro solo a Microsoft. Situata nella Silicon Valley, la società fu fondata da Ellison nel 1977: nata con l’obiettivo di gestire database, con gli anni ha iniziato a realizzare software di diverso tipo, tra cui il celebre MySQL e VirtualBox, rendendo oggi il suo fondatore una delle persone più ricche del mondo.

Larry Page

Uno dei due co-fondatori di Google: il motore di ricerca più amato al mondo è stato aperto nel 1998, e da allora ha visto un’espansione incommensurabile in diversi settori della tecnologia.

Inventore dell’algoritmo di ricerca PageRank, oggi Larry Page è amministratore delegato di Alphabet, vale a dire la società proprietaria di Google.

Mukesh Ambani

Presidente di una delle aziende più importanti dell’India, Mukesh Ambani è il decimo uomo più ricco del mondo grazie ai ricavi dal commercio di petrolio e gas della Reliance Industries. È figlio del fondatore della società, un piccolo produttore di tessuti che la creò nel 1966, e che è stata poi ereditata da Mukesh e suo fratello Anil nel 2002. La stessa compagnia nel 2016 ha provocato una guerra dei prezzi al ribasso nel mercato delle telecomunicazioni in India, lanciando il servizio telefonico 4G Jio, che offre chiamate vocali nazionali gratuite, servizi internet low cost e smartphone gratuito.

Le 15 persone più ricche d’Italia nel 2019

Tra le pagine del sito Forbes.com, nella sezione “The World’s Billionaires List” è possibile ricavare anche la lista delle 15 persone più ricche d’Italia: come si può notare a colpo d’occhio, nel territorio italiano i patrimoni più generosi non dipendono dall’industria digitale.

Nei posti più alti in classifica troviamo il figlio dell’inventore della Nutella, Giovanni Ferrero, ad oggi amministratore delegato unico della società omonima, seguito dal fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio e da Stefano Pessina, leader nella distribuzione di prodotti per la salute.

#1 Italia #39 nel mondo Giovanni Ferrero $22.5 B 54 anni Nutella #2 Italia #46 nel mondo Leonardo Del Vecchio $20.9 B 83 anni occhiali da sole #3 Italia #110 nel mondo Stefano Pessina $12.5 B 77 anni distribuzione farmaci #4 Italia #186 nel mondo Massimiliana Landini Aleotti $7.8 B 76 anni industria farmaceutica #5 Italia #188 nel mondo Giorgio Armani $7.8 B 84 anni beni di lusso #6 Italia #243 nel mondo Augusto & Giorgio Perfetti $6.5 B dolciaria #7 Italia #244 nel mondo Silvio Berlusconi $6.5 B 82 anni media #8 Italia #450 nel mondo Paolo & Gianfelice Mario Rocca $4.4 B settore siderurgico #9 Italia #553 nel mondo Giuseppe De'Longhi $3.7 B 79 anni elettrodomestici #10 Italia #682 nel mondo Renzo Rosso $3.2 B 63 anni moda #11 Italia #747 nel mondo Luca Garavoglia $3 B 49 anni Presidente Campari #12 Italia #790 nel mondo Giuliana Benetton $2.9 B 81 anni moda e investimenti #13 Italia #791 nel mondo Luciano Benetton $2.9 B 83 anni moda e investimenti #14 Italia #809 nel mondo Miuccia Prada $2.8 B 69 anni beni di lusso #15 Italia #811 nel mondo Patrizio Bertelli $2.8 B 73 anni beni di lusso