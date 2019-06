Mozilla Firefox, in autunno versione premium con VPN e Cloud

Mozilla Firefox a ottobre 2019 avrà una versione premium, con servizi di VPN e Cloud, con canone mensile, i servizi attuali rimangono gratuiti.

Mozilla Firefox in autunno avrà una versione premium. A pagamento saranno offerti servizi di VPN e storage in Cloud.

Questi sviluppi rientrano nel piano di rilancio di Mozilla intenzionato a recuperare terreno rispetto al potere della concorrenza.

A raccontare i nuovi sviluppi del motore di ricerca è lo stesso amministratore delegato Chris Beard, durante un’intervista rilasciata nel fine settimana al portale tedesco T3N.

A partire da ottobre 2019 Mozilla Firefox offrirà agli utenti una versione premium con un canone mensile, i servizi oggi offerti gratuitamente rimarranno però tali.

Beard ha precisato che il cuore del browser Firefox e i suoi servizi di sicurezza, come l’Enhanced Tracking Protection, resteranno gratuiti:“Non abbiamo intenzione di chiedere denaro per ciò che oggi è gratuito”.

Il CEO di Mozilla non è entrato nei dettagli e nel prezzo dei nuovi servizi ma è stato molto chiaro nello spiegare gli intenti della software house, impegnata nello sviluppo di un nuovo modello di business, maggiormente sostenibile e diversificato rispetto a quello attuale.

Già da qualche tempo Mozilla porta avanti l’impegno contro il tracking online e la sicurezza.

L’anno scorso, dopo aver siglato una partnership con ProtoVPN lanciò un abbonamento con servizio di VPN integrata in modo nativo nel motore di ricerca a salvaguardia della privacy dell’utente.

Senza scendere nei dettagli il CEO di Mozilla ha fatto presumere che la versione premium di Firefox offrirà:

Servizio di VPN con una quantitativo di banda inclusa. Servizio di storage in cloud: in concorrenza con Google Drive, ma con tutte le caratteristiche di sicurezza che hanno sempre contraddistinto Firefox di Mozilla.

L’idea dell’azienda di puntare sempre di più sulla sicurezza è la risposta a sempre più utenti consapevoli delle conseguenze legate al tracking esagerato, fatto sulle loro attività online, e disposte ad investire per la tutela della propria privacy, cercando soluzioni affidabili che contrastino il problema.

