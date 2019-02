Una raccolta dei migliori hashtag su Instagram nel 2018, ma anche le nuove tendenze del momento e i trend di questo 2019.

La buona gestione di un profilo Instagram passa anche per una scelta accurata degli hashtag da usare: in questo articolo quali sono i migliori hashtag di Instagram, con uno sguardo all’anno scorso e un focus sui trend di questo 2019.

894,9 milioni di utenti in tutto il mondo, 19 milioni solo in Italia, e quarto posto legittimamente occupato tra social media più usati nel 2018: questi sono solo alcuni sbalorditivi numeri raccolti nel report di Digital 2019 e relativi ad Instagram, il social network dedicato al mondo della fotografia.

Numeri che non stupiscono: le statistiche dimostrano che i contenuti più amati dai fruitori del world wide web sono quelli di tipo visual, con foto, video ma anche storie, a farla oggi da padrone tra le tendenze del momento.

La conseguenza di questa ingente popolarità raccolta mese dopo mese dalla creatura nata dalle menti di Kevin Systrom e Mike Krieger, e acquisita poi dal mastodontico Facebook nel 2012 per la cifra di 1 miliardo di dollari, è che un brand che abbia una presenza che si rispetti sui social media non può evitare di tenere in considerazione anche un profilo su Instagram.

Per realizzare una buona strategia di comunicazione sul social network delle fotografie con i filtri, ormai è diventato fondamentale selezionare i migliori hashtag da usare su Instagram.

È stato stimato che l’88% dei brand su Instagram usa almeno un hashtag nei loro post, e che i post con almeno un hashtag sono in grado di generare il 12,6% di engagement in più.

L’etichetta, preceduta dal simbolo del cancelletto, non è più solo di fondamentale importanza per raggruppare contenuti in base ad argomenti e caratteristiche comuni, poiché l’hashtag su Instagram è necessario per:

Aumentare i follower di un profilo o le interazioni con i post condivisi; Raggiungere un bacino d’utenza in target più ampio; Consolidare l’immagine del proprio brand nella mente dei consumatori; Dare più risalto ai contenuti.

In genere, vengono aggiunti ai post di Instagram fino a 20 hashtag, su un totale di 30 consentiti dal social network, ma per emergere dalla massa è buona norma stilare una classifica dei migliori hashtag di Instagram, e poi ricorrere anche all’ausilio dei correlati.

Ma quali sono gli hashtag più importanti da seguire e da usare?

Migliori hashtag Instagram

È Hubspot.com ad offrire la lista della top ten dei migliori hashtag Instagram del 2018, e secondo il noto sito dedicato al web marketing, tra gli hashtag più usati lo scorso anno ritroviamo:

#love #instagood #me #cute #tbt #photooftheday #instamood #iphonesia #food #motivation

Hashtag: significato dei più popolari su Instagram

#love

Incoronato il più popolare di Instagram nel 2018, l’hashtag #love – con il suo miliardo e mezzo e oltre di post – incanta tutto il popolo di Instagram: persone, amici, luoghi magnifici, ma anche fiori, animaletti domestici, o arte e citazioni. Tutto ciò che può immortalare in uno scatto un sentimento puro come l’amore.

#instagood

Un gradino più in basso troviamo #instagood, ovvero l’hashtag che contrassegna un post contenente una foto talmente bella da non poter non essere condivisa sul social network delle fotografie.

#me

In questa categoria rientrano tutti i selfie, ma anche i portrait scattati da altri: primi piani, volti sorridenti o affascinanti sono i tipici post classificati con questo hashtag.

#cute

Insieme all’amore, non può mancare la tenerezza: qui vengono invece etichettati tutti i post con foto o video di animali da compagnia, ma anche bambini dai volti quasi di porcellana trovano posto in questa categoria di hashtag.

#tbt

I meno avvezzi alla piattaforma dedicata alla fotografia e alle storie potrebbero non conoscere questo particolare hashtag. Si tratta di un acronimo, che sta per “Throwback Thursday”, ad indicare una sorta di ritorno al passato.

Il giovedì – giorno designato per questa divertente pratica su Instagram ma anche su Facebook, Twitter e in generale sul web –, si trasforma dunque nella giornata dei ricordi: in genere l’utente di Instagram usa questo hashtag in associazione a una foto del passato, dell’infanzia, della giovinezza, o comunque di un evento che si vuol ricordare e condividere con i propri amici di Instagram.

#photooftheday

L’hashtag perfetto per contrassegnare i post giornalieri su Instagram, spesso alternato al fratello minore #picoftheday, per indicare i nuovi contenuti quotidiani.

#instamood

Emozioni, sensazioni, atmosfere particolari: tutto quanto concerne la sfera dell’umore di una persona, rappresentato da una foto condivisa su Instagram, lo si può trovare sotto questo hashtag.

#iphonesia

A differenza di quanto si possa pensare, #iphonesia non è un hashtag relativo allo smartphone firmato Apple: si tratta invece di un’etichetta per la community di instagramers dell’Indonesia.

#food

Appartengono a questa categoria le foto di piatti prelibati: uno dei migliori hashtag su Instagram per cercare ispirazioni culinarie, oppure per scoprire nuovi luoghi da visitare per assaggiare vere leccornie.

#motivation

Postazione di lavoro appena raggiunta, un duro allenamento da affrontare o terminato da poco, ma anche uno stile di vita più sano, oppure qualche citazione per affrontare meglio la giornata e le difficoltà di ogni giorno: questi i tratti distintivi delle foto con hashtag #motivation.

Top trend migliori hashtag

Nel frattempo, nella top trend attuale si incontrano hashtag come:

#life #travel #fitness #repost #igers #instadaily #followforfollow #likeforlike #nofilter #ootd #fashion #fun

I migliori hashtag Instagram del 2019

Tornando all’attualità, secondo i dati di metricool.com gli hashtag Instagram più usati di quest’anno ricalcano le orme dell’anno scorso, con un elenco approfondito che abbraccia:

#love

#instagood

#photooftheday

#fashion

#beautiful

#happy

#cute

#tbt

#like4like

#followme

#picoftheday

#follow

#me

#selfie

#summer

#art

#instadaily

#friends

#repost

#nature

#girl

#fun

#style

#smile

#food