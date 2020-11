I migliori profili Instagram Reels a cui ispirarsi per farsi notare e creare le strategie di comunicazione. Iniziate a puntare sui reels.

I migliori profili per Instagram Reels hanno tanto da insegnare…L’avevamo ribadito più volte. Questo 2020 sarebbe stato l’anno del trionfo dei contenuti video. Quello che però non avevamo previsto è il modo in cui questi avrebbero preso il sopravvento, a suon di transizioni con repentini cambi d’abito e/o di location. Il tutto rigorosamente in formato verticale.

Instagram Reels

Non avevamo immaginato, infatti, che TikTok avrebbe preso piede in tutto il mondo – e non solo tra i giovanissimi. Complice il lockdown e la quantità di tempo libero, tantissimi utenti hanno iniziato a sperimentare la creazione di video amatoriali e divertenti. Persino chi non si era mai cimentato nell’utilizzo creativo dei social ha trovato una propria strada, una propria formula espressiva. Questo ha portato una buona fetta di pubblico della fascia dei millennials ad allontanarsi da instagram, preferendo la genuinità di TikTok e la sua generosità in termini di like e views.

Così Mark Zuckerberg, che non poteva starsene a guardare inerme, dopo un periodo di prova in alcuni paesi ha sganciato Reels in tutto il mondo. Assicurando un numero di views notevolmente più alto e replicando quel meccanismo di viralità che era familiare a coloro che frequentavano TikTok.

E da quel momento è partita la rivoluzione, costringendo content creator, influencer e social media manager di tutto il mondo ad acquisire nuove skills e mettersi in gioco. Ha spinto il mondo della comunicazione ad evolversi. Ancora una volta. Vediamo insieme chi ha saputo cambiare al meglio, sin da subito.

Migliori profili Instagram Reels: viaggi

Così come era capitato con le instagram stories, i reel sono capaci di influenzare e condizionare le scelte di viaggio, nonostante il periodo complicato per gli spostamenti. Nei pochi secondi dei reels è possibile mostrare tesori italiani meno blasonati, meraviglie naturali come le Tre Cime di Lavaredo (magari riprese con un drone), esperienze uniche e tradizionali come la pizzica, specialità culinarie delle varie regioni italiane. Volete prendere ispirazione? Date un’occhiata ai reels di Irene Colzi (@ireneccloset). Anche alcuni hotel iconici delle mete italiane più bramate hanno iniziato a sperimentare i reels, con notevole successo.

È il caso dell’hotel Le Sirenuse a Positano che, con i suoi reels, in appena pochi secondi riesce a trasportare in Costiera Amalfitana e a instillare immediatamente il desiderio di un aperitivo vista mare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Irene Colzi | Irene’s Closet (@ireneccloset)

Migliori profili Instagram Reels: food

Non è facile riassumere una ricetta in un brevissimo reel, ma la sfida è proprio questa: far colpo in pochi secondi. Ci riesce egregiamente Francesco Pruneddu (@ch_ecco) che, con i suoi reels artistici e dall’atmosfera retrò, incanta con le sue ricette. E nel copy inserisce sia gli ingredienti che le varie fasi del procedimento, offrendo così un contenuto fortemente d’appeal, ma anche utile e completo. Pure Giallo Zafferano lavora molto bene con i reels creando dei video meno artistici, ma che sicuramente stimolano l’appetito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Pruneddu (@ch_ecco)

Migliori profili Instagram Reels: moda

L’ultima fashion week ha dimostrato che i reels sono lo strumento migliore per raccontare nuove collezioni e mostrare capi e pezzi iconici dei brand del lusso in modo davvero creativo. Questo grazie a montaggi particolari (e nemmeno troppo complessi), transizioni e una buona dose di pazienza e rework. D’ispirazione i reel di Leonie Hanne (@leoniehanne) e Tamara Kalinic (@tamara). Tra i brand, vi consiglio di tenere d’occhio quelli di Gucci (provocatori e d’impatto), Dolce e Gabbana (ben fatti e concentrati principalmente sui capi), Dior (professionali e dedicati anche alla manifattura).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tamara Kalinic (@tamara)

Migliori Profili Instagram Reels: lifestyle (e e ironia)

C’è chi è così bravo da riuscire a combinare il mondo dei viaggi a quello della moda, con una buona dose di ironia. Il risultato sono dei reels d’ispirazione, ma al tempo stesso leggeri e divertenti, come quelli dell’influencer spagnola @martasierra. Da seguire anche @katie.one che, dal suo terrazzo parigino, con suo marito riesce a creare sempre qualcosa di originale e autoironico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARTA SIERRA (@marta__sierra)

I migliori profili Instagram Reels a cui ispirarsi - Ultima modifica: da