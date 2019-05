Social Creative Awards è la piattaforma online che ha istituito il premio all’eccellenza della content creation sui social media.

Un premio per valorizzare il lavoro di tutte le agenzie digitali creative che lavorano alla comunicazione social dei propri clienti. Ad istituire questo premio sono un gruppo di professionisti digitali con grande esperienza, come gli italiani Giuliano Ambrosio di “Juliusdesign” ed il team di “Ribelli Digitali”, che hanno avuto l’idea di creare e organizzare un concorso per celebrare il talento creativo sui social media.

Social Creative praticamente diventa osservatorio curato da esperti di marketing, ma anche fonte di ispirazione per tutti i marketer e content creator.

Il team di Social Creative Awards, infatti, ha pensato di creare un archivio pubblico dei migliori contenuti: una raccolta delle migliori creatività, che possono diventare fonte quotidiana di ispirazione per i creativi.

Sarà una giuria di specialisti internazionali a premiare i migliori contenuti social partecipanti al concorso. La commissione costituita da realtà come Facebook, Netflix, Christian Dior, Ikea,L’Oreal, Nestlé, Fastweb, Versace, Lego, Lamborghini, Parmalat, Bauli, dovrà affrontare il difficile compito di valutare talento e impegno investiti nella creazione dei contenuti social.

Ogni post sarà valutato su quattro aspetti fondamentali:

Visual

Copy

Coerenza

Originalità

Possono partecipare tutti i post pubblicati su Facebook e Instagram realizzati dalle agenzie per i propri clienti. Sono oltre 22 le categorie merceologiche tra le quali scegliere per candidare i propri contenuti, ai quali se ne aggiungono altre 50 suddivise per Eventi, Formato e Piattaforma.

Il concorso è aperto a tutte le agenzie creative e ai contenuti social pubblicati tra il 1 Gennaio 2019 e il 31 Dicembre 2019.

La stessa piattaforma ha già fatto la corte a 200 agenzie creative come: Caffeina, FCB Milan, Wunderman Thompson, Alkemy, The Big Now,AQuest, Armando Testa, Bitmama, Twenty Twenty,Connexia, E3, HUB09, Imille, ISOBAR, KIWI, OGILVY, Triboo, Young Digitals.

I Social Creative Awards è composta da due tipologie di premi:

Official Certificate Annual Prize

Gli Official Certificate sono delle certificazioni, consegnate da una giuria ufficiale, che premia i singoli contenuti social creativi e si dividono in Social Post del giorno, Social Post della settimana e Social Post del mese.

Annual Prize, sono invece premi più classici, assegnati dalla giuria ufficiale, che premiano il migliore dell’anno di tutte le categorie durante una cerimonia che sarà organizzata nel Gennaio 2020.

Tutti i vincitori riceveranno una menzione d’onore ed un certificato da condividere sui propri canali social o da inserire nel proprio sito.

Questo riconoscimento è tenuto in grande considerazione tra le agenzie creative.

Le iscrizioni e le candidature dei social post sono aperte tutto l’anno e si effettuano attraverso il sito dedicato.

Social Creative Awards: la piattaforma che premia i migliori post - Ultima modifica: da