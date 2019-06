Twitter: live streaming con tre ospiti e tutti i follower che vuoi invitare

Twitter coinvolge gli utenti: ha attivato la possibilità di fare dei dibattiti video invitando tre ospiti al confronto con partecipazione di follower.

Twitter vuole coinvolgere ancora di più gli utenti e non essere più escluso dalle dirette video, che sempre più persone seguono negli altri social. La piattaforma ha attivato la possibilità di fare dei dibattiti video invitando tre ospiti a partecipare attivamente al confronto e coinvolgendo il pubblico di follower come ascoltatori.

L’autore della diretta, può invitare a prendere parte alla discussione tre ospiti contemporaneamente, avviare un confronto e farlo seguire live dai follower invitati ad assistere. L’opzione è appena stata attivata, ma per poterla usare il proprietario dell’account deve attivare la funzionalità.

Abilitare il live streaming è molto semplice, ecco come fare:

avvia l’applicazione di twitter

falla scorrere a destra

scegli il tab “Diretta”

abilita la partecipazione degli ospiti cliccando sull’icona in alto a destra

Vuoi sapere come funziona precisamente la diretta video di Twitter?

Puoi creare la diretta invitando fino a 3 ospiti a partecipare e prendere parte allo scambio di vedute. Puoi scegliere chi accettare e chi eliminare, e gli spettatori possono ascoltare il dibattito tra i partecipanti, mentre il video sarà però esclusivo dell’ospite.

Twitter ha anticipato le eventuali critiche degli utilizzatori rassicurando che al momento gli ospiti si possono solo ascoltare, ma che gli sviluppatori sono al lavoro per attivare la funzionalità video anche per gli invitati al talk.

Durante la diretta i follower ascoltatori possono fare richiesta per essere ospiti e partecipare in maniera attiva, una volta approvati vengono aggiunti al live nell’arco di 5 secondi.

Per il ruolo che ha la piattaforma di microblogging, l’implementazione di questo nuovo strumento è molto interessante per gli opinionisti in quanto semplifica alcune possibili situazioni, come ad esempio l’allestimenti di sessioni di Q&A con il proprio pubblico.

La nuova funzionalità si basa sull’infrastruttura offerta da Periscope, l’applicazione pioniera delle dirette streaming da mobile (lanciata nel 2015).

Non ci resta quindi che aspettare la funzionalità video per la quale Twitter Inc informa che non avremo molto tempo da attendere.

