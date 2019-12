Amazon: hacker guardano e parlano attraverso le telecamere Ring ai proprietari

Secondo diverse dichiarazioni, i pirati informatici hanno hackerato le telecamere Ring, potendo guardare ciò che riprendono e parlare con i proprietari.

Ancora un volta si parla di Amazon, e ancora una volta ad essere al centro dell’attenzione sono i device intelligenti tanto diffusi negli ultimi tempi. Per quanto smart speaker o sistemi di videosorveglianza intelligente possano rendere la vita dei proprietari più comoda, resta sempre un grosso punto interrogativo.

Quello relativo alla privacy: di recente sono stati segnalati più casi in cui i proprietari di telecamere Ring e Nest si sono resi conto di essere spiati da hacker che avevano accesso al sistema.

L’ultimo episodio riguarda una famiglia del Mississippi che, questa settimana, ha riferito di aver avuto uno spiacevole incontro virtuale con un hacker, che aveva preso il controllo della loro telecamera Ring.

Il dispositivo era stato acquistato di recente durante il Black Friday, ed era stato installato nella camera da letto delle figlie della coppia per monitorare le bambine.

Dopo soli quattro giorni dall’installazione, la bambina di 8 anni ha sentito della musica provenire dalla stanza; subito dopo, qualcuno ha cominciato a parlarle attraverso la telecamera Ring. La bambina, spaventata, ha chiamato la madre, e di lì a poco i genitori, riguardano la registrazione della telecamera, hanno potuto constatare l’avvenuto.

