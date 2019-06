App utili: la lista delle migliori per Android e iOS

Vuoi uno smartphone sempre al top, perfetto per ogni evenienza? Ecco la lista delle migliori app utili da installare su Android e iPhone.

17 applicazioni da installare sullo smartphone per qualsiasi evenienza: ecco la lista delle migliori app utili sia per Android che per iOS.

Le migliori app utili

L’enorme potenziale di uno smartphone è quello di avere la possibilità di ampliare le sue capacità in qualsiasi momento, solo installando applicazioni in grado di assolvere i compiti più disparati.

Tante le offerte all’interno del parco applicazioni di ogni store digitale, ma in questo articolo sono raccolte le migliori app utili, da tenere sempre a portata di tap, e che sanno semplificare la vita di tutti i giorni in modo diverso.

3B Meteo

Nella categoria app utili, quelle più richieste sono di certo quelle che permettono di consultare le previsioni meteorologiche. 3B Meteo sembra essere tra le più apprezzate di Play Store e App store: è in grado di fornire previsioni accurate, ma consente anche di scattare una foto in tempo reale e di caricarla sulla piattaforma per mostrare ad altre persone che tempo fa.

CamScanner

Un’ottima applicazione che trasforma lo smartphone in uno scanner: CamScanner è un’app che riesce a trasformare in men che non si dica ogni foto – o immagine in galleria – in un documento PDF. Semplice, veloce ed efficace,può realizzare documenti PDF anche con immagini colorate.

Flipboard

Per restare sempre aggiornati senza sforzi: una volta installata sul proprio smartphone, Flipboard consente all’utente di essere informato su tutte le novità dei settori preferiti. Dallo sport alla tecnologia, dai motori alla salute, senza dimenticare la schermata iniziale che raccoglie le notizie quotidiane più importanti, dalle fonti preferite.

Google Foto

Di diritto nella top 5 delle migliori app utili, Google Foto è un vero must have sia per gli utenti Android che per coloro che usano dispositivi della mela morsicata.

Grazie a questa geniale applicazione, è possibile liberare gran parte della memoria dello smartphone – o della scheda SD – salvando in cloud tutto il proprio archivio fotografico, video compresi. Per visionarli, poi, basterà una connessione a internet e il gioco è fatto: tutte le foto di sempre sincronizzate nell’account Google, pronte all’uso.

Google Traduttore

Non è possibile intraprendere un viaggio e non dotarsi di Google Traduttore: perfetta per tradurre tutto ciò di cui si ha bisogno, l’app di Google è ottima per le traduzioni sia online che offline. Una volta installata basta selezionare il testo desiderato e ottenere la traduzione grazie al supporto a oltre 100 lingue, ma è anche possibile puntare un testo con la fotocamera e tradurlo in real time.

Google Drive

Ancora una delle app utili di Google, Drive consente, però, di avere sempre con sé tutti i documenti e i file di cui si ha bisogno. È possibile caricarli dal PC e visionarli dallo smartphone o viceversa, condividere fogli di lavoro o intere cartelle con i propri colleghi, e accedervi ovunque sia disponibile una semplice connessione a internet.

Tra le migliori app utili, l’esperienza della suite di Drive si completa con Documenti, Fogli o Presentazioni di Google.

WPS Office

Sempre a proposito di documenti, una delle app utili più amate è WPS Office, suite di strumenti che consente di visualizzare ogni tipo di documento sul proprio smartphone. WPS Office è un’app leggera, pienamente compatibile con Word, PowerPoint, Excel e file di testo, oltre a supportare l’apertura di Docs, Fogli e Presentazioni di Google, e file PDF.

Evernote e WunderList

In una raccolta di app utili che si rispetti non può mancare qualche strumento che aiuti nell’organizzazione dei propri impegni. Ecco che arrivano in nostro soccorso Evernote e Wunderlist, due applicazioni che aiutano a tenere sotto controllo tutti gli appuntamenti e le cose da fare. Evernote è l’ideale per prendere appunti e come organizer, mentre Wunderlist aiuta a tenere il passo di tutte le to-do-list che affollano le nostre giornate.

Snapseed e Canva

Nella propria toolbox digitale non possono mancare strumenti relativi al photo editing o alla creazione di grafiche ad hoc. Due app utili per questo scopo sono Snapseed di Google e Canva. La prima consente di modificare foto, aggiungere testi e filtri, o agire sulle principali regolazioni di un’immagine. Snapseed supporta anche file RAW, ed è in grado di correggere, ruotare o ritagliare tutte le tue immagini. Canva, invece, è l’alleata perfetta per tutti coloro che si occupano di contenuti visual: consente di creare post perfetti per ogni social network, oltre a realizzare un ottimo mix tra immagini, testi e grafiche di ogni sorta, partendo da modelli già pronti da personalizzare.

IFTTT

Tante app utili per gli appassionati di automatismi, ma IFTTT regna sovrana. Si tratta di un’applicazione che permette di ottenere azioni sulla base di scene preimpostate. “If This, Then That”, tra le tante cose consente di controllare dispositivi compatibili con Google Home o Alexa, ma anche di migliorare la pubblicazione sui propri canali social, o di rimanere aggiornati sulle ultime novità attraverso pratici avvisi o notifiche.

Google Maps

Navigatore, stradario, ricerca di punti di interesse, reminder dei parcheggi, e di recente anche avvisatore di autovelox e tachimetro. In una sola parola, Google Maps: una delle più grandi app utili per chi viaggia spesso in città poco conosciute, consente di scoprire e raggiungere luoghi di interesse, mettendo a disposizione le recensioni di Big G, e mostrando tutte le indicazioni stradali desiderate.

Shazam

Perfetta per gli amanti della musica che si ritrovano spesso a canticchiare un motivetto senza ricordare il titolo della canzone. Shazam è una delle migliori app utili, oggi di proprietà di Apple, che consente il riconoscimento di brani musicali attingendo dal suo sconfinato database.

LastPass

Crea, gestisce e conserva al sicuro le password: si tratta di un’applicazione che funge da cassaforte digitale per tutte le tue credenziali di accesso, per aiutare ad eliminare il problema delle password dimenticate o, peggio ancora, salvate in luoghi poco sicuri. Ogni volta che si ha bisogno di una password, preventivamente salvata in LastPass, sarà automaticamente inserita dall’applicazione.

AirDroid

E a proposito di app utili, non si può tralasciare AirDroid, un’applicazione dedicata ai dispositivi che montano il sistema operativo mobile di Google, da poco disponibile anche per iOS. AirDroid è il ponte che collega, senza fili, lo smartphone al proprio computer. Consente l’accesso remoto al dispositivo mobile, ma anche di gestire chiamate e messaggi dal PC, oppure di registrare lo schermo del telefono, o ancora di accedere alle fotocamere anteriore e posteriore per monitorare l’ambiente circostante.

TrueCaller

Chiamate in arrivo da qualunque centralino di telemarketing, anche più volte al giorno e senza limiti d’orario. Nel proprio arsenale di app utili TrueCaller rappresenta una vera manna dal cielo, che consente di bloccare automaticamente le chiamate e gli SMS indesiderati.

App utili: la lista delle migliori per Android e iOS - Ultima modifica: da