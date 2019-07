WhatsApp sviluppa un sistema per usare un unico account su più device

Gli sviluppatori di WhatsApp potrebbero essere al lavoro per realizzare una versione multipiattaforma dell’applicazione di IM.

L’applicazione di messaggistica più usata al mondo potrebbe presto evolversi per essere usata su più dispositivi contemporaneamente.

Se avessimo la possibilità di chiedere una caratteristica aggiuntiva per WhatsApp, probabilmente chiederemmo tutti l’usabilità multipiattaforma.

Si tratta della feature mancante che più penalizza WhatsApp rispetto ai diretti competitor, poiché ancora ad oggi l’uso dell’applicazione resta legato al singolo dispositivo, e non concede possibilità d’utilizzo in maniera indipendente da quest’ultimo.

Ma ben presto le cose potrebbero cambiare: secondo le ultime indiscrezioni, la società di Zuckerberg sarebbe al lavoro per superare questa grossa limitazione, e per permettere agli utenti di WhatsApp di scambiare messaggi senza necessità di ricorrere ad un solo device prescelto.

WhatsApp in versione multipiattaforma

È WABetaInfo a lanciare per primo l’ipotesi di un work in progress in questa direzione, dopo aver raccolto svariati dettagli dalle beta, che hanno portato l’autore a trarre questa interessante conclusione.

Al momento attuale, WhatsApp è legato non soltanto all’associazione con un numero di telefono specifico, e alla relativa presenza della scheda SIM nel dispositivo, ma soprattutto al terminale stesso.

Il motivo è insito nella natura dell’applicazione di messaggistica: i messaggi vengono memorizzati in locale sul dispositivo su cui è installata WhatsApp, motivo per cui risulterebbe inutilizzabile su altri device allo stesso tempo. Questo è quanto spinge a disinstallare ogni volta WhatsApp da uno smartphone per poterlo utilizzare su un altro, ed è lo stesso motivo che impedisce di usufruire di un’applicazione desktop degna di questo nome.

Sebbene già nel 2015 WhatsApp abbia concesso la possibilità di messaggiare anche da computer, in realtà la famosa applicazione web non è altro che un mirroring di quella installata sullo smartphone. Ciò significa che, senza la connessione attiva dello smartphone, non può essere utilizzata.

La novità ipotizzata da WABetaInfo, invece, dovrebbe riguardare una versione stand-alone di WhatsApp anche per computer: grazie ad una nuova app UWP (Universal Windows Platform), in un futuro non troppo lontano dovrebbe essere possibile usare WhatsApp dal computer anche con lo smartphone spento.

📝 WhatsApp beta for iOS 2.19.80.16: what’s new?

‘Save Profile Picture’ 3D Touch shortcut removed (after my post 😅), ‘Quick Edit Media’ enabled, ‘Pinned Alert for issues’.https://t.co/XeXn67YI8y News for WhatsApp Business for iOS too, including a rumor: multi platform system! — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 26, 2019

Nel settore non si tratta di certo di una grande novità, dal momento che già altri (come Telegram) offrono questa possibilità agli utenti, ovvero di scambiare messaggi indipendentemente dal dispositivo in uso – memorizzando però i messaggi in cloud.

Questo significa che a breve WhatsApp potrebbe finalmente avere un’applicazione indipendente su iPad, ma anche su computer Windows, mentre i più audaci ipotizzano un utilizzo libero tanto da iOS quanto da Android con lo stesso account.

WABetaInfo si è sempre distinto per anticipare novità poi concretizzate dall’azienda ma, se queste teorie dovessero rivelarsi esatte, la compagnia dovrà migliorare anche l’attuale sistema di sicurezza e la relativa crittografia end-to-end.

Per questo motivo, i tempi di rilascio potrebbero ancora dilatarsi, ma l’idea che Zuckerberg e i suoi stiano lavorando allo sviluppo di questa miglioria dovrebbe far già ben sperare.

