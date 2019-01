Falla di sicurezza: Apple blocca FaceTime di gruppo

Un bug di FaceTime permette di spiare il destinatario di una chiamata, aprendo il microfono e avviando il video prima che lo stesso risponda

Scoperto un grave bug nella famosa applicazione di videochiamate firmata Apple: chiamate di gruppo disabilitate su FaceTime.

Se fino ad oggi il brand di Cupertino doveva fare i conti con un primo impatto non proprio positivo dei suoi nuovi iPhone sul mercato, nelle ultime ore le cose sono sensibilmente peggiorate.

La questione relativa alla privacy degli utenti è oggi più che mai un argomento caldo da trattare con la dovuta cautela: Apple si è sempre fatta vanto della – quasi – impenetrabilità dei suoi sicuri sistemi operativi, ma anche il meccanismo più preciso può incepparsi a causa di errori che fallano il sistema.

Nel caso specifico parliamo di un bug nell’applicazione FaceTime che consente di ascoltare l’audio dell’iPhone del destinatario, anche prima che quest’ultimo risponda alla chiamata.

Una falla di un peso e una gravità importanti che per il momento ha portato Apple a disabilitare le chiamate di gruppo su FaceTime: risulta impossibile in questi giorni provare ad utilizzare il servizio per effettuare chiamate e videochiamate tra più contatti che utilizzano iPhone.

Nelle ultime ore sta rimbalzando sui social media la pericolosa capacità di FaceTime che, a causa di un errore software, permette di spiare letteralmente il destinatario di una chiamata effettuata attraverso l’app.

Nello specifico, alcuni utenti si sono accorti che seguendo una singolare procedura era possibile avviare l’ascolto immediato del terminale ricevente la chiamata.

Bastava infatti procedere in questo modo:

Questa pratica consentiva dunque di aprire il microfono del destinatario senza che quest’ultimo ne fosse a conoscenza, e anche prima che decidesse di rispondere alla chiamata, mettendo potenzialmente a rischio la privacy di chi riceveva questo tipo di chiamata su FaceTime.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) 28 gennaio 2019