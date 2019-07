Apple Watch: fotocamera nel cinturino

Apple watch avrà una fotocamera inserita nel cinturino, per dare la possibilità di fotografare, fare videochiamate e video in modalità panoramica e a 360°.

Il nuovo brevetto depositato da Apple all’United States Patent and Trademark Office, con tanto di rendering del cinturino, ci fa supporre che questa rivoluzionaria innovazione riguarderà la serie 5 di Apple watch.

Non è il primo brevetto di fotocamera che l’azienda di Cupertino deposita e questo conferma l’interesse dell’azienda nel rendere la serie 5 ancora più performante, risolvendo i limiti delle serie precedenti.

Gli utenti che usano il dispositivo oggi, sono soddisfatti di poter gestire telefonate, notifiche di iPhone e iPad e di riuscire a registrare ECG direttamente dallo strumento che indossano al polso. È chiaro però, che gli smartphone di ultima generazione puntano sempre di più ad avere fotocamere evolute, adatte a fissare momenti di vita quotidiana e a condividerli sui social.

Negli smartwatch la posizione fissa della fotocamere obbliga l’utente a contorcere il polso per scattare foto e registrare video, ciò rende praticamente impossibile fare selfie e videochiamate.

Ecco quindi che Apple ha brevettato la probabile soluzione a questi problemi.

Apple watch con camera orientabile

La videocamera del nuovo Apple watch sarà integrata nel cinturino, regolabile e posizionabile in diversi modi, questo renderà le riprese semplici e veloci. Il cinturino sarà fatto di un materiale flessibile che consentirà all’utente di piegarlo e ruotarlo facilmente in modo da poter puntare la camera sull’oggetto che desidera. Basterà quindi tirare l’estremità del cinturino e ruotare la fotocamera a proprio piacere. La videocamera funziona su ambo i lati e sarà in grado di scattare foto e fare video a 360°.

L’utente potrà far partire il video o scattare la foto direttamente dall’Apple watch, l’indipendenza dall’iPhone renderà possibile fare scatti al volo durante attività in movimento o fare videochiamate su face time direttamente dal proprio dispositivo da polso.

Quest’ultimo brevetto, le immagini e la descrizione della funzionalità della nuova camera orientabile, soddisfa proprio le esigenze degli utenti. Non ci rimane che attendere di scoprire quali saranno le novità della serie 5 di Apple watch.

