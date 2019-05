Presentata ufficialmente la prima action cam firmata dal noto produttore di droni: DJI Osmo Action ha tante caratteristiche interessanti ed è già disponibile all’acquisto.

Con una grande esperienza nel settore dei droni dotati di fotocamere e videocamere ad alta risoluzione, e l’offerta di prodotti per videomaker, poteva mai mancare all’appello una action cam?

Certo che no, e finalmente l’attesissima DJI Osmo Action è realtà: una piccola fotocamera dedicata a sportivi – e non solo –, che va a piazzarsi come diretta concorrente della più nota GoPro 7.

Ecco tutte le caratteristiche che fanno della DJI Osmo Action una fotocamera sportiva da non sottovalutare.

Estetica e caratteristiche DJI Osmo Action

A una prima rapida occhiata, potrebbe essere scambiata per la famosissima GoPro, ed è proprio con quest’ultima che DJI va a competere sia come dispositivo, che come fascia di prezzo.

La DJI Osmo Action è una fotocamera dalle dimensioni compatte, superiori di poco a quelle della rivale GoPro Hero 7, per un totale di 65 x 42 x 35 millimetri, ed un peso di 124 grammi.

Il corpo della fotocamera è rivestito di uno strato di plastica gommata, che la rende adatta all’utilizzo nelle condizioni più estreme.

Lungo il corpo macchina, sono presenti solo 3 tasti: il primo è dedicato all’accensione e spegnimento della fotocamera, il secondo all’avvio o interruzione della registrazione, mentre quello laterale consente di accedere al cosiddetto “quick setting”, ovvero un menu personalizzabile che consente di scegliere modalità di scatto preimpostate.

Ma le due principali particolarità di questa fotocamera si colgono già da un primo sguardo, ovvero:

La presenza di un display secondario sulla parte anteriore della fotocamera; La lente circolare.

Ebbene sì: DJI stupisce con un’idea tanto semplice quanto utile, dotando la sua action cam di un secondo display nella parte frontale, alla sinistra della lente della fotocamera. A differenza del display montato a bordo della GoPro, però, in questo caso si tratta di un piccolo schermo a colori di 1.4 pollici con 300 ppi di densità, che permette di visionare quanto inquadrato dalla fotocamera.

Si tratta di un accorgimento perfetto sia per quanti vogliono assicurarsi circa la corretta inquadratura nella ripresa di attività sportive, sia per quanti vorrebbero utilizzarla per realizzare video-log. L’ideale per youtuber, ad esempio.

A differenza del display anteriore, quello posteriore da 2.25 pollici e 325 ppi è di tipo touchscreen e, oltre a consentire la visione di quanto inquadrato dalla action cam, permette di accedere al menu delle funzioni.

L’ottica montata a bordo

La DJI Osmo Action è dotata di un sensore di 12 megapixel capace di riprendere scende a 145 gradi, che riesce a registrare video HDR in risoluzione 4K con 60 frame al secondo.

Tra le principali funzioni di ripresa disponibili vi è lo slow motion, in FullHD a 240 fps, in grado di rallentare la scena di 8x, ma non manca l’hyperlapse e il timelapse, mentre stupisce la capacità di apertura dell’otturatore che si allunga fino a 120 secondi.

In fotografia, questo si traduce in una lunga esposizione, perfetta per riprendere un cielo notturno durante le escursioni all’aria aperta. Grazie all’attacco a vite della lente rotonda, DJI Osmo Action può essere dotata di filtri ottici, filtri ND per la ripresa di paesaggi naturalistici, o ancora polarizzatori.

Ma ciò che più colpisce della nuova action cam di DJI è di sicuro il potente stabilizzatore elettronico. Viene chiamato RockSteady, e permette di registrare scene dinamiche riducendo il movimento naturale della fotocamera.

Come intuibile, si tratta di un “artificio” digitale: nemmeno questa action cam è dotata di stabilizzatore ottico, ma ciononostante il RockSteady si difende abbastanza bene.

Il suo funzionamento è basato su una serie di sofisticati algoritmi che, sulla base delle informazioni acquisite da sensori come bussola o giroscopio, aiutano a “tagliare” l’immagine compensando il movimento della fotocamera.

Extra

DJI Osmo Action è un dispositivo davvero ben fatto sotto ogni punto di vista, ed è dotato di alcune caratteristiche tecniche che la rendono completa e versatile.

Presente a bordo anche uno speaker, per ascoltare l’audio dei video registrati già dalla fotocamera stessa, mentre l’autonomia dichiarata della sua batteria da 1300 mAh può raggiungere i 130 minuti.

Inoltre, la action cam di DJI può essere gestita attraverso comandi vocali, ed è impermeabile fino ad un massimo di 11 metri, oltre a resistere a temperature fino a -10 gradi centigradi.

Infine, la capacità di supporto delle memorie microSD arriva ad un massimo di 256 GB di capienza.

Prezzo

Per quanto in molti si aspettavano un prezzo più aggressivo per la nuova action cam, DJI Osmo Action si attesta nella stessa fascia di costo di GoPro, presentandosi al lancio con un prezzo di listino di 379 euro.

In quanto prima action cam da parte di DJI, si può ritenere Osmo Action una buona apripista, anche se di certo sarà possibile migliorare questo tipo di prodotto in futuro, soprattutto a livello di capacità video e risoluzione in caso di attività estreme.

DJI Osmo Action: action cam 4K con doppio display