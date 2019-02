Galaxy Unpacked: evento Samsung il 20 febbraio

Samsung a breve lancerà gli smartphone Galaxy Fold, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e, oltre ad uno smartwatch. Leggi per scoprire tutti i dettagli!

L’evento lancio “Galaxy Unpacked”, organizzato da Samsung e in programma per il 20 febbraio, ha già creato un sacco di aspettative in previsione del rilascio di: Galaxy Fold, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e, oltre a uno smartwatch.

Oltre a queste novità, pare verrà presentato anche il tanto atteso telefono pieghevole, del quale non avevamo informazioni ufficiali, fino ad ora.





Samsung Mobile ha stuzzicato la società con un tweet che lasciava intendere l’imminente arrivo del tanto atteso smartphone pieghevole.



Le anticipazioni di Samsung non parlano in modo esplicito di un telefono pieghevole, ma gli innumerevoli accenni disseminati all’interno degli annunci sembrano confermarlo. Un indizio astuto è contenuto nella didascalia del tweet. Un altro è nel video in allegato al tweet, che suggerisce la presenza di un “display avvolgente”. E per concludere, il testo in cinese scritto nel video che allude a questo futuro inesplorato. Insomma, i suggerimenti ci sembrano davvero inequivocabili.

Inoltre, questa non è la prima volta che Samsung lascia presumere il lancio dello smartphone pieghevole. All’inizio di questo mese, Samsung ha mostrato il suo telefono pieghevole in un video promozionale lasciando un suggerimento su come potrebbe apparire.



Galaxy Unpacked evento per il nuovo smartphone pieghevole

Al Galaxy Unpacked verrà presentato il nuovo smartphone pieghevole che sarà caratterizzato da due display:

uno da 4,58 pollici sul lato anteriore

un altro da 7,3 pollici all’interno della piega.

Da quel che è stato riportato da uno dei rapporti sembrerebbe che il Galaxy Fold possa essere dotato di due batterie, con una capacità totale della batteria tra 5.000 e 6.000 mAh. Si dice anche che il telefono abbia 8 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB. Sul fronte fotocamera, possiamo tranquillamente aspettarci una doppia fotocamera da 12 MP + 12 MP e una fotocamera frontale da 8 MP. Il prezzo medio al dettaglio del telefono è ancora fumoso per quanto riguarda il fronte italiano, anche se trattandosi di 1,700 $ si possono a spanne fare delle ipotesi.



Oltre a tutto questo, solo pochi giorni prima del lancio previsto, è sfuggito un banner dedicato al Galaxy S10 Plus. Il lancio di Samsung Galaxy Fold, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10e è previsto per il prossimo 20 febbraio. Insieme a questo, si ritiene che la società svelerà il Galaxy Watch Active. Non ci resta che aspettare la prossima settimana!