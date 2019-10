GoPro Hero 8 è ufficiale: nuove funzioni e accessori inediti

Novità in casa GoPro: la nuovissima Hero 8 Black è finalmente realtà, e porta con sé tante migliorie e novità a livello software.

GoPro ha sfornato un’altra incredibile action cam, erede della già amata GoPro Hero 7 Black dello scorso anno, che si è già fatta notare per alcune sostanziali differenze rispetto al modello precedente.

A una prima occhiata, GoPro Hero 8 Black sembra avere dimensioni maggiorate rispetto alla Hero 7 Black, ma già una prima differenza è intuibile dall’obiettivo della fotocamera. Non più sporgente come nella passata edizione, ma nemmeno removibile.

La lente di GoPro Hero 8 Black, come il display, è stata rinforzata da un vetro protettivo due volte più resistente rispetto alla Hero 7 Black, ma il nuovo design della action cam californiana non è l’unica novità a bordo di Hero 8 Black, che porta interessanti migliorie al costo di sempre.

GoPro Hero 8 Black: le novità

Innanzitutto, la prima grande novità rispetto all’ultimo modello di action cam prodotto da GoPro è l’integrazione del mount a bordo di Hero 8 Black: non sarà più necessario portare ogni volta l’accessorio dedicato per agganciare la fotocamera a supporti specifici, poiché gli occhielli per il montaggio fanno già parte del corpo macchina.

All’occorrenza, basterà aprire le due alette per montare Hero 8 Black dove si desidera; in caso contrario, andranno semplicemente ripiegate al di sotto della fotocamera, dove resteranno in sede grazie ad un sistema magnetico.

A livello hardware, poi, GoPro ha attuato molti cambiamenti, a partire dal microfono più avanzato in grado di ridurre ulteriormente il rumore e il fruscio del vento, ma le vere novità risiedono nei soprannominati Mod.

Si tratta di accessori aggiuntivi che permettono alla GoPro Hero 8 Black di arricchirsi di nuove funzionalità.

In particolare, 3 sono i Mod presentati ufficialmente da GoPro, ovvero:

Media Mod; Display Mod; Light Mod.

Nello specifico, Media Mod riesce a dotare GoPro Hero 8 Black di diversi attacchi come quello per collegare un microfono esterno per acquisire audio direzionali, ma anche per montare il Mod con display aggiuntivo, perfetto per chi registra videolog, o ancora il flash esterno, per ottenere più luce in condizione di scarsa luminosità.

Dal punto di vista software, le principali novità riguardano la funzione Hypersmooth 2.0 e TimeWarp: la prima offre una modalità di stabilizzazione avanzata che vuole rendere – quasi – superfluo il ricorso a un gimbal, e può essere impostata con qualsiasi risoluzione.

Inoltre, TimeWarp consente di settare in maniera automatica il time-lapse: la fotocamera saprà rilevare la velocità e attivare la funzione in automatico.

GoPro Hero 8 Black può essere prenotata con un pre-ordine al prezzo di listino di 429.99 euro, e sarà disponibile in via ufficiale a partire da martedì 15 ottobre.

