Migliori smartphone da 300 euro: la classifica di Maggio

Tempo di cambiare lo smartphone? Scopri nell’articolo la lista completa dei migliori smartphone da 300 euro di oggi: ecco le migliori proposte.

Una lista dei 10 migliori smartphone da 300 euro del momento: ben due posizioni occupate tanto da Xiaomi quanto da Samsung, ma anche un nuovo brand, gli storici Sony e Motorola, un modello di Huawei che tiene botta, e un ottimo LG.

Quale smartphone comprare a 300 euro?

Grazie all’enorme diffusione di Android, oggi non è così immediato venire a capo della scelta di un nuovo smartphone. Tra i tanti criteri su cui basarsi, quello della fascia di prezzo è di certo uno dei più efficaci: in base al tipo di spesa che si intende effettuare, è possibile selezionare alcuni modelli dai quali tirar fuori la preferenza finale.

Questo articolo contiene una lista di smartphone che oggi possono essere acquistati per circa 300 euro: nell’elenco sono stati inseriti anche modelli al di sotto di questa somma, ma alcuni smartphone arrivano a toccare quota 360 euro.

La selezione è stata effettuata prendendo come riferimento gli smartphone disponibili su Amazon.it, che possono essere acquistati da clienti Prime per approfittare della spedizione veloce, e tenendo conto di eventuali offerte attive al momento della stesura di questo post.

Non sono stati presi in considerazione smartphone di Apple, poiché acquistare un iPhone a 300 euro vuol dire far ricadere la scelta su modelli di almeno due anni. Oppure, in alternativa, ricondizionati.

Pocophone F1

Un brand giovane e dinamico?

Sì, ma col patrocinio di Xiaomi, e questo di per sé la dice già lunga sul Pocophone F1.

Per alcuni un flagship killer, per tanti un best buy, di certo uno dei migliori smartphone da 300 euro. Processore potente, tanta Ram per far girare al meglio il telefono, e un comparto fotografico interessante fanno di questo smartphone un valido mid-range.

Pocophone F1 è anche dotato di:

Display da 6.18 pollici, con risoluzione 2246 x 1080 pixel, densità 403 ppi e protetto da Gorilla Glass

Processore octacore Qualcomm Snapdragon 845

Memoria Ram da 6 GB

Memoria interna da 128 GB

Fotocamera posteriore doppia da 12 megapixel f/1.9 + 5 megapixel f/2

Fotocamera anteriore da 20 megapixel f/2

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5

Batteria da 4000 mAh

Sistema operativo nativo Android 8.1

Samsung Galaxy A50

Dispositivo elegante, con piccolo notch a goccia che campeggia nella parte alta del display Super AMOLED, e un aspetto vicino ai top di gamma, tradito solo dai materiali di costruzione economici.

Galaxy A50 è costituito da:

Display da 6.4 pollici, con risoluzione 2340 x 1080 pixel, protetto da Gorilla Glass 3 e densità 403 ppi

Processore octacore Exynos 9610

Memoria Ram da 4 GB

Memoria interna da 128 GB espandibile

Fotocamera posteriore tripla da 25 megapixel f/1.7 + 8 megapixel f/2.2 + 5 megapixel f/2.2

Fotocamera anteriore da 25 megapixel f/2

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC

Batteria da 4000 mAh

Sistema operativo nativo Android 9

Honor 10

Si scrive Honor, si legge Huawei: nata come ramo del brand cinese dedicato allo sviluppo dei dispositivi di fascia medio-bassa, Honor è ad oggi una valida mano destra per il gigante di Shenzhen, capace di dare tante soddisfazioni.

Honor 10 è tra i migliori smartphone da 300 euro, e fa vanto di componenti Huawei al suo interno, tra cui:

Display da 5.84 pollici, con risoluzione 2280 x 1080 pixel, densità 432 ppi e protetto da Gorilla Glass

Processore octacore HiSilicon Kirin 970

Memoria Ram da 4 GB

Memoria interna da da 64 GB

Fotocamera posteriore doppia da 16 megapixel f/1.8 + 24 megapixel f/1.8

Fotocamera anteriore da 24 megapixel f/2

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, Infrarossi

Batteria da 3400 mAh

Sistema operativo nativo Android 8.1

Sony Xperia 10

La proposta di fascia media di Sony è racchiusa nell’Xperia 10, uno smartphone solido e robusto con le tipiche forme rettangolari del marchio giapponese.

Oltre a uno schermo luminoso ottimizzato per la visualizzazione di contenuti da Netflix, con rapporto 21:9, Xperia 10 è caratterizzato da:

Display da 6 pollici, con risoluzione 2520 x 1080 pixel, densità 457 ppi e protetto da Gorilla Glass 5

Processore octacore Qualcomm Snapdragon 630

Memoria Ram da 3 GB

Memoria interna da 64 GB espandibile via microSD

Fotocamera posteriore doppia da 13 megapixel f/2 + 5 megapixel f/2.4

Fotocamera anteriore da 8 megapixel f/2

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC

Batteria da 2870 mAh

Sistema operativo nativo Android 9

Xiaomi Mi 8

Il top di gamma dello scorso anno del produttore cinese, tra i primi 5 al mondo, è oggi uno smartphone lodevole da portare a casa al costo di un medio gamma. Sempre se notch e cornici importanti non sono un problema.

Mi 8 presenta:

Display da 6.21 pollici, con risoluzione 2248 x 1080 pixel, densità 402 ppi e protetto da Gorilla Glass 5

Processore octacore Qualcomm Snapdargon 845

Memoria Ram da 6 GB

Memoria interna da 64 GB

Fotocamera posteriore doppia da 12 megapixel f/1.8 + 12 megapixel f/2.4

Fotocamera anteriore da 20 megapixel f/2

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC

Batteria da 3400 mAh

Sistema operativo nativo Android 8.1

Motorola Moto G7 Plus

Uno dei più amati del segmento dei medio gamma, erede del precedente flagship di successo firmato Motorola (e dunque Lenovo). Moto G7 Plus conta su:

Display da 6.2 pollici, con risoluzione 2270 x 1080 pixel, densità 403 ppi, protetto da Gorilla Glass 3

Processore octacore Qualcomm Snapdragon 636

Memoria Ram da 4 GB

Memoria interna da 64 GB espandibile via microSD

Fotocamera posteriore doppia da 16 megapixel f/1.7 + 5 megapixel f/2.2

Fotocamera anteriore da 12 megapixel

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC

Batteria da 3000 mAh

Sistema operativo nativo Android 9

Samsung Galaxy A9 (2018)

Ancora una proposta di Samsung tra i migliori smartphone da 300 euro, perfetta per chi vuol godere di un bel display ampio, e fare sfoggio con gli amici di uno smartphone dotato di ben quattro sensori fotografici.

Galaxy A9 mostra una buona scheda tecnica che prevede:

Display da 6.3 pollici, con risoluzione 2220 x 1080 pixel, densità 392 ppi

Processore octacore Qualcomm Snapdragon 660

Memoria Ram da 6 GB

Memoria interna da 128 GB espandibile

Fotocamera posteriore quadrupla da 24 megapixel f/1.7 + 8 megapixel f/2.4 + 10 megapixel f/2.4 + 5 megapixel f/2.2

Fotocamera anteriore da 24 megapixel f/2

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC

Batteria da 3800 mAh

Sistema operativo nativo Android 8

Huawei P20

Huawei, produzione del 2018 e due fotocamere posteriori firmate Leica, serve aggiungere altro?

Huawei P20 nasconde sotto la scocca:

Display da 5.8 pollici, con risoluzione 2240 x 1080 pixel e densità 429 ppi

Processore octacore HiSilicon Kirin 970

Memoria Ram da 4 GB

Memoria interna da 128 GB non espandibile

Fotocamera posteriore doppia da 12 megapixel f/1.8 + 20 megapixel f/1.6

Fotocamera anteriore da 24 megapixel f/2

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC

Batteria da 3400 mAh

Sistema operativo nativo Android 8.1

Xiaomi Mi 9 SE

Versione economica dell’attuale top di gamma Xiaomi, il Mi 9 SE è perfetto per chi vorrebbe qualcosa in più da uno smartphone della casa di Pechino, senza aumentare troppo il budget nella fascia dei 300 euro.

Mi 9 SE offre:

Display da 5.97 pollici, con risoluzione 2340 x 1080 pixel, densità 432 ppi e protetto da Gorilla Glass 5

Processore octacore Qualcomm Snapdragon 712

Memoria Ram da 6 GB

Memoria interna da 64 GB non espandibile

Fotocamera posteriore tripla da 48 megapixel f/1.8 + 13 megapixel f/2.4 + 8 megapixel f/2.4

Fotocamera anteriore da 20 megapixel f/2

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC

Batteria da 3070 mAh

Sistema operativo nativo Android 9

LG G7 ThinQ

Arriviamo dunque al miglior smartphone da 300 euro del momento: LG G7 ThinQ è un’ottima soluzione per chi non vuole scendere a compromessi, ma con una spesa lontana dai flagship.

Con un costo forse fuori mercato al lancio, LG G7 ThinQ è ad oggi la migliore proposta nel segmento dei mid-range, con:

Display da 6.1 pollici, con risoluzione 3120 x 1440 pixel, densità 564 ppi e protetto da Gorilla Glass 5

Processore octacore Qualcomm Snapdragon 845

Memoria Ram da 4 GB

Memoria interna da 64 GB espandibile

Fotocamera posteriore doppia da 16 megapixel f/1.6 + 16 megapixel f/1.9

Fotocamera anteriore da 8 megapixel f/1.9

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC

Batteria da 3000 mAh

Sistema operativo nativo Android 8

