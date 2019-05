Aggiornamento Software Galaxy Watch: miglioramento user experience

Samsung ha aggiornato il software di Galaxy Watch, Gear Sport e Gear S3, migliorerà l’esperienza di utilizzo degli utenti.

Samsung oggi ha annunciato l’aggiornamento del software di Galaxy Watch, Gear Sport e Gear S3. La nuova interfaccia sarà più intuitiva e migliorerà l’esperienza di utilizzo degli utenti.

L’aggiornamento del nuovo software ha infatti migliorato le funzionalità “salute e benessere”, il design con un’interfaccia immediata e semplice da usare e ha reso possibile l’ottimizzazione della durata della batteria.

Questo aggiornamento, include l’avanzata interfaccia del sistema operativo One Ui e tutto è stato studiato per offrire una navigazione semplice, con nuovi design del quadrante e con più efficienti funzionalità Health. Anche la durata della batteria per un utilizzo prolungato è stata aggiornata.

Le app vengono chiuse automaticamente in background ed è possibile pianificare il risparmio energetico personalizzando e regolando luminosità e timeout dello schermo, senza compromettere la user experience.

Sei curioso di conoscere i dettagli di questo aggiornamento samsung per il Galaxy watch e i Gear? ?

Analizziamo i punti di maggior rilievo:

Nuovo design per semplificare la navigazione. Il sistema operativo One UI offre un’interfaccia stilizzata e sincronizzata con gli smartphone Galaxy, creando così più armonia tra i dispositivi. Il nuovo layout è più leggibile e la navigazione è semplificata.

La nuova grafica comprende animazioni dinamiche che appaiono quando raggiungi un risultato. Creando così un’esperienza visiva più coinvolgente.

Con il nuovo aggiornamento è possibile personalizzare tutte le serie di Galaxy Watch, scegliendo dal Galaxy Store i modelli di nuovi design di quadranti. Fino ad oggi questo era possibile solo per Galaxy Watch Active.

Un’altra fantasticheria dell’aggiornamento samsung è tutto ciò che riguarda salute e fitness:

Con le nuove funzionalità dell’app Samsung Health, il monitoraggio quotidiano della salute e del fitness risulta più semplice ed efficiente:

Attività quotidiane. Appena avvii l’app, appare il riepilogo dei conteggi giornalieri di Kcal, movimenti e allenamenti fatti.

Monitoraggio semplificato degli allenamenti. Ora è più semplice e veloce da selezionare per permettere gli utenti di iniziare subito l’attività. Inoltre i dati vengono sincronizzati di continuo dal Galaxy Watch allo smartphone associato, per facilitare il tracciamento giornaliero. L’aggiornamento comprende anche un allenamento aggiuntivo per il monitoraggio del nuoto all’aperto.

Il monitoraggio della frequenza cardiaca è più efficace. Un avviso segnala se la frequenza supera un livello predefinito.

Monitoraggio del sonno è più dettagliato. Mostra infatti l’intervallo di sonno medio dell’utente messo a confronto con il relativo segmento di età, in modo da rendere più veloce l’analisi e il confronto.

Aggiornamento Software Galaxy Watch: miglioramento user experience - Ultima modifica: da