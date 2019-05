rivista in versione 2019

ha una qualità, rapidità e robustezza completamente diverse rispetto a soluzioni viste negli anni passati. Risulta essere molto solida grazie all’impianto realizzato in metallo liquido, materiale durevole, leggero e più flessibile dell’acciaio inox. Asus garantisce migliaia di aperture. Il meccanismo è pensato per tornare con un click alla posizione iniziale, cosa che avviene anche se lo smartphone cade con il modulo “aperto”. Tutto questo grazie all’accelerometro che serve proprio per far rientrare istantaneamente il modulo fotografico. Le due fotocamere anteriori evitano l’uso del notch/foro, ma non cambiano la qualità finale degli scatti, Zenfone 6, grazie a questa soluzione,risulta essere il miglior smartphone al mondo per gli autoscatti. Ottimo per i social

ma se volete stampare le vostre foto vi consiglio di usare la fotocamera principale con la massima risoluzione (48 MP con foto a 8000 x 6000 pixel).