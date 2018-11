Un nuovo aggiornamento della famosa applicazione di Google permetterà agli utenti di contattare le aziende direttamente dall’app di Maps.

Continua l’evoluzione di Google Maps, che ormai ne ha fatta di strada da semplice navigatore satellitare qual era al suo debutto.

Gli ingegneri di Big G sono costantemente all’opera per migliorare l’esperienza degli utenti che utilizzano Maps, aggiungendo ed affinando sempre più le funzioni utili e che sanno migliorare, anche nel piccolo, alcuni aspetti della vita di tutti i giorni.

Google Maps è diventato un vero e proprio strumento immancabile per muoversi al meglio in città, e tra non molto potrà assolvere al proprio compito in maniera ancora più soddisfacente.

È Google stessa, infatti, a lanciare su internet l’annuncio dell’imminente release della nuova caratteristica di Maps, in un post dedicato sul blog ufficiale della società.

Google Maps apre ai messaggi

È ufficiale: dopo un periodo di prova soltanto in alcuni paesi selezionati, la nuova funzione sarà presto disponibile per tutti gli utenti dell’applicazione per Android e iOS.

Si tratta della possibilità di contattare in maniera diretta le aziende che ci interessano: sempre più spesso, quando siamo alla ricerca di un negozio o di un locale, diamo un’occhiata ai risultati di ricerca offerti da Google.

Uno sguardo veloce alle recensioni e, subito dopo, cerchiamo le indicazioni stradali per raggiungerlo: cosa mancava all’intero processo per essere completo?

Il contatto diretto, naturalmente, che presto potrà avvenire in Google Maps stessa.

Una nuova forma di assistenza clienti che coniuga l’efficienza alla comodità di trovarsi tutto ciò che serve in un unico applicativo, ma come funzioneranno i messaggi in Google Maps?

I clienti non dovranno che attendere l’aggiornamento per l’applicazione di Android o iOS contenente la novità, che potrà essere utilizzata con un semplice swype da sinistra verso destra.

A quel punto, sarà possibile scrivere un messaggio alla pasticceria per ordinare una torta da ritirare più tardi, o magari al negozio di scarpe per sapere se quel modello specifico è già arrivato in quel punto vendita.

Tra le voci del menu, inoltre, comparirà la dicitura “Messaggi”, grazie alla quale sarà possibile accedere alla schermata contenente tutte le conversazioni avute con le aziende contattate.

Dall’altro versante, le aziende che vorranno partecipare a questo nuovo metodo di contatto avranno necessità di scaricare la nuova applicazione Google My Business, per registrare la propria attività ed abilitarla alla ricezione di questo tipo di messaggi.

Google è sempre più impegnata a semplificarci le cose, ed ha immaginato quanto una funzione di questo tipo possa rivelarsi comoda nella vita – frenetica – di tutti i giorni.

Presto potrebbe non essere più necessario ritagliarsi qualche minuto di tranquillità per telefonare al negozio o al locale che desideriamo contattare: basterà digitare un messaggio mentre si è sui mezzi pubblici, ad esempio, ottenendo in breve tempo una risposta ai nostri quesiti ma preservando il proprio diritto alla privacy.