Pubblicato su un canale social ufficiale della compagnia cinese il teaser del prossimo smartphone in uscita: Huawei vicina al lancio del primo smartphone senza notch né cornici?

Lo abbiamo amato, odiato, ritenuto utile o una vera sciagura per il mondo degli smartphone: parliamo del notch, l’ormai famosissima tacca lanciata con il design dell’iPhone X dello scorso anno.

Al suo debutto ha creato accoglienze opposte: chi amava quella soluzione così elegante per raccogliere nel solo spazio necessario fotocamera e sensori e chi, invece, lo trovava inutile, fastidioso e poco utile allo scopo.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

Tra i sostenitori del notch vi sono coloro che reputano indubbiamente utile la possibilità di espandere il display nel massimo delle possibilità, mentre sul versante opposto i critici della soluzione lo trovano un fastidio per la visualizzazione di contenuti a tutto schermo.

Fatto sta, comunque, che per più di un anno il notch dell’iPhone X ha dettato leggi in termini di estetica: quasi tutti i principali produttori si sono adeguati al nuovo trend, racchiudendo sensori e fotocamera anteriore in una cornice molto più ridotta e dall’aspetto gradevole.

Ma stando alle ultime voci, sembra proprio che il notch non avrà ancora una vita molto lunga: sono già due i giganti della produzione che stanno esplorando nuove strade.

Samsung e Huawei, rispettivamente il secondo ed il terzo produttore di smartphone al mondo, hanno già dato alcune informazioni sulla direzione intrapresa per quanto riguarda il nuovo design dei futuri smartphone.

Samsung in primis, che solo poche settimane fa ha presentato i suoi speciali display Infinity-O, ma anche Huawei che, nelle ultime ore, con il teaser del suo prossimo smartphone lascia intendere di essere in grado di battere sul tempo la rivale coreana.

Il nuovo design di Huawei senza notch

L’immagine pubblicata online ritrae la sagoma trasparente di uno smartphone, collocato in una fantastica galassia, che colpisce per la presenza – e soprattutto la posizione – di una meteora proprio nel punto in cui potrebbe sorgere la fotocamera anteriore.

Questa rappresentazione sembra suggerire che lo smartphone Huawei in dirittura d’arrivo sarà caratterizzato dalla mancanza delle cornici laterali, o comunque da una sensibile riduzione delle stesse, e dalla possibilità per il display di estendersi a tutto schermo.

E la fotocamera?

Il forellino in alto a sinistra dovrebbe servire proprio a questo: l’unica discontinuità nella superficie del display potrebbe essere realizzata su misura per ospitare unicamente il sensore della fotocamera anteriore.

Già nel corso degli ultimi mesi i produttori inviavano segnali di cambiamento e di evoluzione in tal senso, presentando dispositivi con sensori e fotocamera anteriore dislocati rispetto al solito, oppure delimitati in un notch a goccia.

Stando a quanto riportato nell’immagine teaser il prossimo smartphone di Huawei, con il rinnovato design senza cornici e senza notch, dovrebbe essere presentato durante il mese di dicembre, sorpassando quindi l’ufficializzazione di Samsung e del suo Galaxy A8s con le stesse caratteristiche estetiche, previsto per l’inizio del 2019.