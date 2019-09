iPhone 11: presentazione Apple il 10 settembre, è ufficiale

Apple ha recapitato gli inviti ufficiali per la presentazione dei prossimi iPhone: i nuovi smartphone di Cupertino saranno svelati il 10 settembre.

Conferme riguardo la data di presentazione ufficiale dei nuovi iPhone: il keynote di Apple di quest’anno si svolgerà martedì 10 settembre a Cupertino.

Attese ed aspettative hanno finalmente una data reale per essere soddisfatte: Apple ha ufficializzato il giorno dell’evento di presentazione dei suoi prossimi iPhone. Alcune voci di corridoio già riportavano proprio il 10 settembre come possibile data ufficiale, e quest’oggi i giornalisti di tutto il mondo hanno ricevuto una conferma attraverso gli inviti stampa per partecipare alla prestigiosa conferenza.

Gli inviti per la presentazione di iPhone 11

Sappiamo che Apple è sempre bene attenta a non lasciar trapelare troppi dettagli fino al giorno della presentazione delle sue novità, ma a proposito dei nuovi iPhone sembra che ormai il web sappia già tutto.

Dall’invito, reso pubblico online, si possono scorgere alcuni dettagli: innanzitutto, la conferma della data e della location, ovvero lo Steve Jobs Theater di Cupertino. In secondo luogo, l’orario dell’inizio dell’evento (ore 19 in Italia), e qualche piccolo particolare che secondo alcuni dovrebbe darci qualche indizio su come saranno gli iPhone 11.

Apple quest’anno si è divertita a modificare la classica dicitura “By invitation only”, in riferimento all’esclusività del suo evento al quale partecipano solo giornalisti accreditati, con “By innovation only“, letteralmente “Solo per l’innovazione”

Ogni volta che Apple si presenta con una novità parliamo di innovazione, ma sarà davvero così anche nel caso dei nuovi iPhone? Sappiamo che non saranno dotati di display pieghevole, trend che non ha ancora preso quota di quest’anno, e che non avranno nemmeno il supporto alle reti 5G. Si vocifera, invece, che avranno un design piuttosto singolare, costituito nella parte posteriore da un comparto fotografico appariscente e dotato di tripla fotocamera, incorniciato in un ingombrante modulo squadrato.

Qualcuno, intanto, ha osservato le novità del logo di Apple riportato sugli inviti: la famosa mela questa volta si presenta segmentata in diversi livelli colorati e trasparenti, che richiamano lo stile passato del logo reinterpretato in chiave moderna. Che si tratti di un indizio sulle prossime colorazioni dell’imminente iPhone 11 o iPhone XI?

Durante il keynote, comunque, Apple dovrebbe presentare tre nuovi iPhone, eredi di iPhone XS, XS Max e XR, ma potrebbe anche stupirci con un nuovo iPad o iPad Pro, i nuovi MacBook Pro, e magari una nuova edizione di Apple Watch.

