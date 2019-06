iPhone XR 2019: batteria più potente e nuovi colori

Il nuovo iPhone XR 2019 avrà la batteria più potente di quella dell’attuale, passerà ad avere 3110 mAh, il che significa che si posizionerà tra i migliori smartphone

Si parla di un aumento di capacità del 5%, significherebbe che il nuovo XR 2019 potrebbe rimanere acceso ed operativo oltre le 11 ore del predecessore.

Forse a qualcuno 1 ora in più di durata, non sembrerà così rilevante, ma dalle recenti indagini sui criteri di scelta utilizzati per l’acquisto degli smartphone, è risultato che la durata della batteria è tra i primi parametri dai quali gli acquirenti si fanno guidare nella propria scelta di acquisto.

È chiaro quindi che, nonostante Apple non abbia ancora ufficializzato le caratteristiche del nuovo iPhone, gli ordini relativi al comparto batterie inviati ad Amperex Technology Limited, gli stessi che hanno fornito le batterie per il Galaxy Note 7, vanno a sommarsi ai precedenti comunicati, dando vita ad un puzzle di notizie che si desume sia molto vicino al quadro finale.

Tra comunicati ufficiosi, rumor e briciole di indizi vediamo, come sarà iPhone XR 2019:

Non si conosce ancora il nome definitivo, per ora si parla di XR 2019 o XR2.

Novità nei colori, il nuovo iPhone 2019 sarà disponibile con due nuovi colori, verde e lavanda, oltre ai classici nero, bianco, giallo e rosso. Le due nuove colorazioni sostituiranno il blu e coral.

Le novità riguardano anche i nuovi colori delle cover ufficiali, disponibili in bianco, nero, rosso, lilla e verde menta.

Avrà una batteria con capacità di 3110 mAh su singola cella. Questo lo renderà il telefono con il più grande pacco batteria a cella singola di Apple.

Dovrebbe essere munito del chip Apple A13 costruito con un processo a 7nm di seconda generazione, al fine di diminuire ulteriormente l’uso della batteria.

Schermo con nuova tecnologia OLED.

Avrà sicuramente due fotocamere.

Tutto fa presumere che Apple punterà ad ottimizzare sia l’hardware che il sistema operativo, oltre ad avere batterie più grandi che faranno durare più a lungo il dispositivo, proprio come stanno facendo altri due grandi concorrenti dell’elettronica mobile: Huawei e Samsung.

