Migliori smartphone Android: la classifica di novembre

La lista dei migliori smartphone Android con i brand più gettonati: da Huawei a Samsung, passando per Xiaomi e Google, senza dimenticare Oppo e OnePlus.

Il Black Friday è ormai alle porte, e quale momento migliore dell’anno per decidere di acquistare un nuovo smartphone?

In questo articolo sono stati selezionati gli 8 modelli con Android a bordo più performanti del momento, includendo anche lo sfortunato modello di Huawei che non ha ancora potuto sbarcare nei negozi d’Europa né d’America: scopriamo insieme tutti i migliori smartphone Android della classifica di novembre.

Huawei Mate 30 Pro: il grande escluso tra i migliori smartphone Android

Menzione speciale per iniziare la lista dei migliori smartphone Android di novembre: apriamo le danze con Huawei Mate 30 Pro, uno smartphone che è sinonimo di potenza e tecnologia, ma che non è ancora arrivato sui mercati occidentali.

Colpa del divieto della Casa Bianca di lasciare che le aziende americane trattino liberamente con quelle cinesi: la conseguenza diretta è stata l’impossibilità di Huawei di vendere i suoi nuovi modelli con a bordo i servizi di Google.

Tuttavia, sperando in un veloce recupero anche sui nostri mercati che sembrerebbe comparire all’orizzonte, Huawei Mate 30 Pro rappresenta davvero il non plus ultra nel settore odierno degli smartphone, presentando:

Display OLED da 6.53 pollici con risoluzione FHD+ da 2400 x 1176 pixel e densità 409 ppi;

Processore HiSilicon Kirin 990;

Memoria Ram da 8 GB;

Memoria interna da 256 GB espandibile via microSD;

Fotocamera posteriore quadrupla da 40 megapixel grandangolo f/1.6 + 8 megapixel teleobiettivo f/2.4 + 40 megapixel ultragrandangolo f/1.8 + fotocamera 3D;

Fotocamera anteriore da 32 megapixel f/2;

Connettività Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, NFC;

Resistenza polvere e acqua fino a 1.5 metri per 30 minuti con certificazione IP68;

Batteria da 4500 mAh;

Sistema operativo nativo Android 10.

Samsung Galaxy Note 10

Un posto d’onore nella classifica dei migliori smartphone Android va di certo al gioiello di Samsung: il Galaxy Note 10 si pone come strumento ideale per chi è solito sfruttare il pennino in dotazione alla famosa linea coreana, con una scheda tecnica di alto livello che prevede:

Display AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione 3040 x 1440 pixel e densità 498 ppi;

Processore Exynos 9825;

Memoria Ram da 8 GB;

Memoria interna da 256 GB, espandibile;

Fotocamera posteriore quadrupla da 12 megapixel f/1.5-2.4 grandangolo + 12 megapixel f/2.1 teleobiettivo + 16 megapixel f/2.2 ultra-grandangolo + fotocamera ToF;

Fotocamera anteriore da 10 megapixel f/2.2;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, NFC;

Resistenza a polvere e acqua fino a 1.5 metri per 30 minuti con certificazione IP68;

Batteria 4300 mAh;

Sistema operativo nativo Android 9.

Samsung Galaxy S10 Plus

Ancora un device Samsung, il Galaxy S10 Plus è l’alternativa per i fan del brand di Seul che non hanno necessità d’utilizzo della stylus, ma non vogliono rinunciare alla qualità dei dispositivi Galaxy.

Questo smartphone, presentato a febbraio 2019, arriva dotato di:

Display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione 3040 x 1440 pixel e densità 522 ppi;

Processore Exynos 9820;

Memoria Ram da 8 GB;

Memoria interna da 128 GB, 512 GB, 1 TB;

Fotocamera posteriore tripla da 12 megapixel grandangolare f/1.5-f/2.4, 16 megapixel ultra-grandangolare f/2.2, 12 megapixel teleobiettivo f/2.4 con zoom ottico a 2x e digitale fino a 10x, capacità di registrazione video fino a 4K @60fps;

Fotocamera anteriore doppia da 10 megapixel f/1.9 + 8 megapixel f/2.2;

Resistenza a polvere e acqua IP68 fino a 1.5 metri per 30 minuti;

Batteria 4100 mAh;

Sistema operativo nativo Android 9.

Oppo Reno 10x Zoom

Parte della top 5 dei maggiori produttori di smartphone al mondo, Oppo è riuscita negli ultimi tempi a guadagnarsi le simpatie di una buona fetta di mercato, grazie a dispositivi all’avanguardia e dal design ricercato.

Caratteristica inconfondibile di Reno 10x zoom è la fotocamera anteriore a pinna di squalo, oltre ad un comparto hardware da capogiro che consiste in:

Display AMOLED da 6.6 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel e densità 387 ppi;

Processore Qualcomm Snapdragon 855;

Memoria Ram da 8 GB;

Memoria interna da 256 GB espandibile;

Fotocamera posteriore tripla da 48 megapixel grandangolo f/1.7 + 13 megapixel telefoto f/3 + 8 megapixel ultragrandangolo f/2.2;

Fotocamera anteriore pop-up motorizzata da 16 megapixel grandangolo f/2;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC;

Batteria da 4065 mAh;

Sistema operativo nativo Android 9.

OnePlus 7T Pro

Moderno, elegante e a tutto schermo: OnePlus 7T Pro si fa da subito apprezzare per le sue linee aggraziate, che rivelano un display all screen grazie alla soluzione della fotocamera pop-up.

OnePlus 7T Pro è equipaggiato di:

Display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione 3120 x 1440 pixel e densità 516 ppi;

Processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus;

Memoria Ram da 8 GB o 12 GB;

Memoria interna da 256 GB;

Fotocamera posteriore tripla da 48 megapixel grandangolo f/1.6 + 8 megapixel teleobiettivo f/2.4 + 16 megapixel ultragrandangolo f/2.2;

Fotocamera anteriore pop-up motorizzata da 16 megapixel grandangolo f/2;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC;

Batteria 4085 mAh;

Sistema operativo nativo OxygenOS 10 basato su Android 10.

Xiaomi Mi 9

Performante, colorato con le sue cover in gradiente, e a buon prezzo: Xiaomi sa come stuzzicare le tasche dei suoi clienti, con un’offerta di alto livello che tuttavia riesce a mantenere il cartellino dei prezzi a molto meno rispetto ai competitor più famosi.

Xiaomi Mi 9 è corredato da:

Display Samsung Super AMOLED da 6.39 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel e densità 403 ppi;

Processore Qualcomm Snapdragon 855;

Memoria Ram da 6 GB;

Memoria interna da 64 GB o 128 GB;

Fotocamera posteriore tripla da 48 megapixel grandangolo f/1.75 + 12 megapixel teleobiettivo f/2.2 + 16 megapixel ultragrandangolo f/2.2;

Fotocamera anteriore da 20 megapixel f/2;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC e Infrarossi;

Batteria da 3300 mAh;

Sistema operativo nativo Android 9.

Huawei P30 Pro

A distanza di svariati mesi dalla sua presentazione, Huawei P30 Pro resiste ancora nelle diverse classifiche dei migliori smartphone Android.

Alte prestazioni, design fresco e fotocamera avanzata fanno di questo smartphone Huawei uno dei migliori di tutto il 2019, realizzato con:

Display OLED da 6.47 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, densità 398 ppi;

Processore Huawei HiSilicon Kirin 980;

Memoria Ram da 8 GB;

Memoria interna da 128 GB espandibile;

Fotocamera posteriore quadrupla da 40 megapixel f/1.6 + 20 megapixel f/2.2 + 8 megapixel f/3.4 + ToF;

Fotocamera anteriore da 32 megapixel f/2;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC, GPS, LTE;

Resistenza a polvere e acqua fino a 2 metri per 30 minuti con certificazione IP68;

Batteria da 4200 mAh;

Sistema operativo nativo Android 9.

Google Pixel 4

Anche Google si piazza tra i migliori smartphone Android con il suo nuovissimo Pixel 4, uno smartphone di ultima generazione che rende al massimo l’esperienza con il suo famoso OS mobile.

Pixel 4 è il peculiare smartphone che può essere usato senza alcun tocco, un eccellente dispositivo dal punto di vista tecnico che sfoggia:

Display OLED da 5.7 pollici con risoluzione da 2280 x 1080 pixel e densità 444 ppi;

Processore octa core Qualcomm Snapdragon 855;

Memoria Ram da 6 GB;

Memoria interna da 64 GB o 128 GB;

Fotocamera posteriore doppia da 12.2 megapixel grandangolo f/1.7 + 16 megapixel telefoto f/2.4;

Fotocamera anteriore doppia da 8 megapixel grandangolo f/2 + ToF;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC;

Resistenza a polvere e acqua fino a 1.5 metri per 30 minuti con certificazione IP68;

Batteria da 2800 mAh;

Sistema operativo nativo Android 10.

